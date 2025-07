Ce laptop gaming HP dopé à l’IA, avec une RTX 5060, s’allège de 400 € pendant les soldes

Si vous attendiez les soldes d’été pour vous offrir une nouvelle machine gaming performante, bien fluide, avec de l’IA dedans et pas trop onéreuse, votre patience pourrait bien être récompensée aujourd’hui. En ce moment, Boulanger et Auchan proposent en effet le HP Victus 15-fb3003nf Copilot+ à 1 099,99 euros au lieu de 1 499,99 euros.

Récente puce AMD Ryzen AI 5 340, nouveau GPU RTX 5060, grand écran bien fluide… Taillé pour le gaming bien réactif, le HP Victus 15-fb3003nf Copilot+ est un PC portable performant et doué pour le multitâche qui conviendra aux joueurs exigeants. Pendant les soldes d’été, vous le trouverez en plus à moins de 1 100 euros.

Les points forts du HP Victus 15-fb3003nf Copilot+

Une dalle Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Un combo Ryzen AI 5 340 + RTX 5060 + 16 Go de RAM

L’IA avec Copilot

Auparavant affiché à 1 499,99 euros, le PC portable HP Victus 15-fb3003nf Copilot+ est aujourd’hui disponible en promotion à 1 099,99 euros chez Boulanger et chez Auchan.

Un grand écran bien confortable

Taillé pour le gaming, le HP Victus 15-fb3003nf n’est évidemment pas un poids plume, ni un ordinateur compact avec ses 2,3 kg et son épaisseur de 2,35 cm. Pourtant, contrairement à bien des congénères, il adopte un look plutôt sobre, susceptible de plaire au plus grand nombre. Sur ses tranches, on trouve par ailleurs une connectique plutôt étendue avec deux USB-A, un port USB-C, un port HDMI 2.1, une prise combo casque/micro, un port Ethernet.

Ce laptop grand format est par ailleurs doté d’une dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces, qui bénéficie en plus de la technologie IPS pour offrir des angles de vision bien larges. Cerise sur le gâteau, cet écran est rafraîchi à 144 Hz, ce qui promet un affichage bien fluide lors des séquences rapides en jeu et une absence de flous de mouvement au milieu d’une partie.

Une configuration optimale pour vos jeux AAA

Dans les entrailles de la machine, vous trouverez tout d’abord une puce AMD Ryzen AI 5 340, gravée en 4 nm et surtout dotée d’un NPU, dédié aux tâches d’intelligence artificielle. Grâce à elle, les fonctions IA sont donc traitées en local, sans nécessiter de connexion Internet. Sous-titrage automatique, effacement d’objets, retouche photos, recherche optimisée de fichiers… Ce PC Copilot+ vous permet clairement d’être plus productif. En jeu, tout est bien fluide, d’autant plus que les 16 Go de RAM aident à améliorer la réactivité de la machine.

Côté GPU, la marque a misé sur une récente carte Nvidia GeForce RTX 5060, la moins chère de la génération Blackwell, qui permet de profiter des technologies Nvidia comme le ray-tracing et le DLSS 3. À vous les effets de lumière plus réalistes et les images bien nettes. Avec elle, vous pouvez faire tourner tous les titres récents en 1080p.

Un SSD de 512 Go complète le tout et permet de réduire considérablement le temps de chargement des jeux. Côté audio, HP a misé sur du DTS:X Ultra, qui offre un son bien plus immersif. Enfin, notez que l’autonomie n’est pas le point fort de ce PC portable : vous peinerez à dépasser les 3h loin du chargeur quand vous jouerez. Mais la charge rapide permet au moins de recharger la batterie à 50 % en 30 minutes.

À lire aussi :

Quels sont les meilleurs PC portables gamer du marché ? Notre sélection

Les Soldes d’été 2025

Jusqu’au 22 juillet prochain, ce sont les soldes d’été en France. En cette occasion, la rédaction de Frandroid met à votre service son expertise en matière de nouvelles technologies pour vous aider à faire votre choix dans votre prochain achat Tech à prix réduit. Il y a plusieurs articles avec différentes thématiques, à vous de choisir :

Et pour être sûr de ne manquer aucun bon plan de l’édition 2025 des soldes d’été et du Prime Day, vous pouvez aussi :

Nous suivre sur notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles publiés

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.