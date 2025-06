Test de la Nvidia GeForce RTX 5060 : une carte graphique abordable au futur incertain

Sur le papier, la GeForce RTX 5060 fait pas mal de concessions pour rentrer dans son "budget" avec une VRAM encore limitée à 8 Go, une GDDR7 bridée sur un bus 128-bit et une fiche technique forcément moins ambitieuse. La carte se place comme une proposition d’entrée de gamme solide pour du 1080p, avec des gains générationnels satisfaisant de l'ordre de 25% sur les différents tests.



Si la Multi-Frame Generation est un sérieux argument pour la génération Blackwell, il est logiquement moins convaincant sur un modèle comme la RTX 5060, avec une latence plus élevée et une qualité d'image réduite. La technologie reste incontournable et peut permettre à la carte de rattraper son retard en 1440p.



En résumé, la RTX 5060 est une carte graphique qui sera tout indiquée pour les configurations à petit prix, dédié à des jeux moins gourmands ou compétitifs. Mais si vous souhaitez parier un minimum sur l'avenir, y compris sur ces définitions, on serait bien gêné de vous conseiller un GPU avec 8 Go de VRAM. En espérant qu'il s'agisse de la dernière génération qui en propose.