Nvidia : la GeForce RTX 5060 Ti 16 Go laisse entrevoir ses (bonnes) performances dans de premiers tests

Examinée sous toutes les coutures par ses premiers testeurs, la nouvelle GeForce RTX 5060 Ti laisse entrevoir un peu de ses performances au travers de plusieurs benchmarks réalisés sur 3DMark.

Les RTX 5080 et 5070, pour illustration // Source : Frandroid

Déclinée en deux versions, la RTX 5060 Ti arrivera prochainement sur le marché configurée avec 8 Go de mémoire vidéo… ou 16 Go.

C’est cette seconde mouture mieux dotée — celle que Nvidia cherche visiblement à mettre en avant pour les tests initiaux de son nouveau GPU milieu de gamme –, qui a été flashée il y a peu sur 3D Mark.

En l’occurrence les tests ont été conduits sur les benchmarks 3D Mark Speed Way, Steel Nomal, Port Royal, Time Spy, et FireStrike, et ce dans différentes définitions.

La précédente génération nettement surclassée… mais quid de la RTX 5060 Ti 8 Go ?

Gardez en tête que seuls les benchmaks les plus récents sont à même de nous donner une idée précise des performances de la RTX 5060 Ti. On se concentrera donc surtout sur les scores obtenus par la puce sous Speed Way, Steel Nomad et Port Royal. L’indice délivré par Time Spy Extreme en Ultra HD est également évocateur, mais les autres beaucoup moins.

Source : VideoCardz

Quoi qu’il en soit, et comme le note VideoCardz, la RTX 5060 Ti 16 Go parvient à délivrer environ 20% de performances en plus que l’ancienne RTX 4060 Ti 16 Go — en moyenne. La RTX 5070, elle, conserve néanmoins un avantage de 33% en moyenne sur la nouvelle carte abordable de Nvidia. Cette dernière reste donc bien à sa place au sein de l’offre 2025 du géant américain, et ne risque pas — a priori — de vampiriser les ventes des modèles plus haut de gamme.

Gardez bien en tête que ces scores correspondent uniquement à ce que la RTX 5060 Ti 16 Go peut proposer. On ignore à ce stade de quoi est capable la mouture 8 Go de la puce, qui devrait néanmoins s’avérer nettement moins rapide. Le fait que Nvidia ne cherche pas activement à mettre à disposition des modèles 8 Go pour les premiers tests, comme le rapporte VideoCardz, n’est d’ailleurs pas particulièrement encourageant.