Nvidia : les RTX 5060 / 5060 Ti demanderaient une alimentation moins puissante que prévu

Pressenties pour un lancement au printemps, les nouvelles GeForce RTX 5060 / 5060 Ti disposeraient d’un connecteur d’alimentation 8 broches. Elles seraient par ailleurs capables de se contenter d’une alimentation de 650 W « seulement ».

La RTX 5080, pour illustration // Source : Frandroid

À côté des 900 W engloutis en 1 ms par la puissante RTX 5090, et des 4 x 8 broches PCIe que l’on trouve sur son flanc gauche, les RTX 5060 / 5060 Ti pourraient faire preuve de retenue, mieux : d’une certaine sobriété.

Pressenties d’ici à deux mois si l’on s’en tient aux dernières rumeurs, les deux cartes graphiques milieu de gamme de Nvidia arriveraient sur le marché peu ou prou au même moment que les Radeon RX 9070 / 9070 XT d’AMD. On en apprend aujourd’hui un peu plus sur leurs spécifications en matière d’alimentation.

Plus gourmandes que les RTX 4060, plus « raisonnables » que les autres RTX 5000 ?

Selon des informations partagées par le compte « Brother Pan Talks Computers » sur la plateforme chinoise Douyin, les RTX 5060 se contenteraient notamment d’un connecteur d’alimentation 8 broches standard (en lieu et place des 16 broches initialement évoquées).

Elles seraient par ailleurs en mesure de s’en tenir à une alimentation 650 W, ce qui représente néanmoins une hausse de 100 W par rapport aux 550 W recommandés pour les RTX 4060. De quoi confirmer un peu plus la gourmandise énergétique observée sur la lignée Blackwell.

Source : Douyin via VideoCardz

Selon des informations complémentaires provenant cette fois d’une fuite chez le constructeur AIB MaxSun, trois versions de la RTX 5060 seraient au menu : une RTX 5060 classique et deux RTX 5060 Ti (l’une configurée avec 8 Go de GDDR7, l’autre en 16 Go de GDDR7).

Quel que soit le modèle choisi, Nvidia miserait en tout cas sur un GPU GB206, et sur de la mémoire montée en 128-bit, capable d’atteindre 28 Gbps (contre 18 Gbps pour une RTX 4060 Ti).

Côté prix, on apprend enfin que les RTX 5060 seraient commercialisées en Chine entre 2599 et 3399 yuans, soit entre 343 et 448 euros approximativement, hors taxes. Les RTX 5060 Ti oscilleraient par contre entre 3299 et 3599 yuans, soit entre 435 et 475 euros environ, hors taxes là aussi. Un placement tarifaire crédible au regard des prix annoncés par Nvidia pour la RTX 5070.