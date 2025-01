AMD Radeon RX 9070 XT et 9070 officialisées : FSR 4 et ray-tracing pour rattraper NVIDIA

AMD profite du CES 2025 pour dévoiler sa nouvelle génération de cartes graphiques sous RDNA4 : les Radeon RX 9070 XT et 9070. Au programme : le FSR4 et de meilleures performances en ray-tracing.

L’année 2024 fut quelque peu controversée dans le milieu des cartes graphiques. D’un côté, nous avions AMD et ses Radeon série 7000, qui ont une nouvelle fois misé sur d’excellentes performances rasterisées au détriment du ray-tracing. Et de l’autre, NVIDIA, qui a été accusé de ne miser que sur ses nouvelles fonctionnalités logicielles comme la frame generation et le DLSS 3.5, sans offrir suffisamment d’évolution matérielle.

Au CES 2025, AMD semble cependant confirmer une chose en dévoilant les RX 9070 XT et 9070, sa nouvelle génération de carte graphique : les tendances de NVIDIA sont bien là pour durer. Preuve en est que ses nouveautés sont toutes relatives à ce que l’équipe verte a mis en place sur ces dernières années.

Où sont les Radeon RX 8000 ?

Commençons par la nomenclature. Oui, les « Radeon RX 8000 » n’existent pas. Ou plutôt AMD a décidé d’offrir ce nom à cette génération « RDNA 3.5 » introduite sur le segment mobile, notamment les SoC AI de 3e génération.

Les cartes graphiques sautent donc celles-ci pour arriver directement à la série 9000. Pour le constructeur, c’est l’occasion de mettre en parallèle les sorties de ses processeurs et de ses cartes graphiques, de manière à ce que les consommateurs puissent plus facilement déterminer ce qui est relatif à la dernière génération.

Mais, AMD l’admet lui-même, ce n’est pas la seule raison. L’idée est aussi d’avoir une nomenclature proche de son compétiteur NVIDIA. Ainsi, les 9070 XT et 9070 se placent dans le même niveau de puissance que les RTX 4070 Ti et 4070 SUPER du marché.

AMD FSR 4, une exclusivité RDNA 4

L’équipe rouge semble véritablement vouloir faire table rase de ses erreurs passées. Et cela commence par l’introduction du FidelityFX Super Resolution 4, ou FSR 4 comme il est appelé plus globalement. La technologie de mise à l’échelle passe au 4e niveau car elle est maintenant propulsée par une base de machine learning, ou intelligence artificielle pour reprendre le terme le plus commun (bien que dévoyé).

Au programme bien sûr : une bien meilleure qualité d’image, notamment sur la définition 4K mise en avant par AMD, avec toujours la possibilité d’y coupler la Frame Generation introduite avec le FSR3 et la réduction de latence d’Anti-Lag 2. Comme toujours, cette dernière technologie est extrêmement importante, puisque les technologies d’upscaling et de création de trames introduises naturellement de la latence dans le processus de création d’images. Après de premières errances, Anti-Lag 2 semble aujourd’hui se stabiliser.

Peut-on résumer cette annonce en indiquant que le FSR 4 est l’occasion de se remettre au niveau du DLSS 2 introduit en 2020 par NVIDIA ? Tout à fait, du moins sur le papier. Il nous faudra encore en voir la démonstration pour déterminer si les modèles créés par AMD sont au niveau de son rival direct, ou même du XeSS sous-estimé d’Intel.

Maintenant, les fervents défenseurs d’AMD seront certainement très déçus d’apprendre que la technologie FSR 4 est une exclusivité de l’architecture RDNA4 et n’est donc compatible qu’avec la série 9000. Bien faites, ces technologies se reposent sur une part matérielle dédiée à l’exécution du modèle ML et de la création d’images, chose que ne possèdent pas les générations précédentes. L’inspiration prise du côté de NVIDIA se fait donc également sur ses côtés les plus décriés.

Radeon RX 9070 XT et 9070 sous RDNA4

À l’heure de l’écriture de ces lignes, nous n’en savons encore que très peu sur ces nouvelles cartes graphiques. Leur puce est gravée, 4nm, très certainement de TSMC, et promettent d’intégrer la 2e génération d’accélérateurs IA, la 3e génération d’accélérateurs de ray-tracing, et la 2e génération du moteur AMD Radiance Display.

C’est du côté des performances en ray-tracing que nous en attendons le plus. Même la 7900 XTX se faisait devancer largement par une RTX 4070 sur la génération précédente en ne considérant que ce plan de performance précis, qui devient toujours plus important sur le marché alors que des jeux comme Indiana Jones et le Cercle Ancien réclament une carte graphique compatible.

Les partenaires habituelles d’AMD répondront présents au lancement, prévu sur le premier trimestre 2025. Acer, Asrock, Asus, Gigabyte, Sapphire, PowerColor, XFX… Tous auront des variantes à fournir sur le marché, plus ou moins colorées et plus ou moins overclockées comme d’habitude.

Mais pour cette première vague d’informations officielles, c’est surtout la position relative de ces nouvelles cartes qui nous choque. AMD place les RX 9070 XT et 9070 comme concurrentes des RTX 4070 Ti et SUPER, ce qui sous-entend que le constructeur n’a pas particulièrement prévu d’affront direct avec les RTX de série 5000, ou Blackwell pour les intimes. Sachant que le CES 2025 est aussi l’occasion de découvrir ces nouvelles cartes attendues au tournant chez NVIDIA, cette nouvelle fournée semble surtout être l’occasion de rattraper les erreurs passées.