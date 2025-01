RX 9070 et FSR 4 : voici les nouvelles armes d’AMD face à NVIDIA

AMD dévoile enfin sa nouvelle architecture RDNA 4 avec les RX 9070, tout en introduisant une nouvelle version de sa technologie FSR basée sur le machine learning.

Le média VideoCardz a encore… tout sorti en avance. En plus des annonces APU et CPU, au CES 2025, AMD va lever le voile sur sa nouvelle architecture RDNA 4 avec l’annonce des Radeon RX 9070 XT et RX 9070.

Cette nouvelle génération, basée sur la gravure 4 nm, arrive avec pas mal de changements, particulièrement dans le domaine de l’intelligence artificielle et du ray-tracing.

Une nouvelle nomenclature

Le passage à la série 9000 n’est pas un hasard : AMD aligne sa gamme sur celle de Nvidia et synchronise ses GPU avec ses APU Strix Halo.

Les RX 9070 et 9070 XT sont destinées à remplacer les RX 7900 XT, 7900 GRE et 7800 XT, tandis qu’une future série RX 9060 prendra la relève des 7700 XT et 7600 XT.

L’architecture RDNA 4 introduit plusieurs améliorations :

Une optimisation des unités de calcul

Des accélérateurs IA de seconde génération

Des accélérateurs ray-tracing de troisième génération

Un moteur d’affichage AMD Radiance Engine de deuxième génération

Une gravure en 4 nm

Le die Navi 48, cœur de ces nouvelles cartes, est notablement plus compact que ses prédécesseurs Navi 31 et 32, ce qui suggère aussi une optimisation significative de l’architecture.

FSR 4 : l’IA au service de l’upscaling

L’introduction du FSR 4 (FidelityFX Super Resolution 4) est une des grosses nouveautés. Cette nouvelle version, exclusivement disponible sur la série RX 9070, intègre pour la première fois l’apprentissage machine, le fameux machine larening. Compatible avec le Frame Generation et l’Anti-Lag 2, le FSR 4 se concentre sur l’upscaling 4K.

Cette exclusivité soulève des questions : les futures RX 9060 disposeront-elles du hardware nécessaire ? Les cartes RDNA 3 seront-elles compatibles ? Pour l’instant, seul Call of Duty: Black Ops 6 est annoncé comme compatible.

Un écosystème solide

Le lancement s’accompagne d’un large support des partenaires, avec pas moins de 11 fabricants confirmés :

AMD avec ses modèles de référence

Des acteurs majeurs comme Asus, Sapphire, et Gigabyte

Des fabricants émergents comme Vastarmor

Sur le papier, AMD semble avoir construit une réponse cohérente face aux RTX 50 de Nvidia. L’accent mis sur l’IA et le ray-tracing, couplé à l’introduction du FSR 4, suggère une volonté de combler l’écart technologique avec son concurrent. Le lancement est prévu pour début 2025. On publiera bien plus de détails dans les prochaines heures.