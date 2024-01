Test de la Nvidia GeForce RTX 4070 Super : que ne sait-elle pas faire ?

Nvidia a décidé de donner un petit coup de jeune à ses cartes graphiques RTX 40. Nous avons dépassé la moitié de la génération Ada Lovelace et comme le constructeur l’a fait pour ses RTX 20, ce sont trois modèles Super qui arrivent dans le commerce.

La première des trois, la GeForce RTX 4070 Super, est la seule à ne pas remplacer sa petite soeur. Nvidia annonce prés de 15% de performance en plus et une carte graphique plus rapide que la RTX 3090. On va donc tester tout ça.

Caractéristiques techniques

Le GeForce RTX 4070 Super exploite le GPU AD104, à l’instar de la RTX 4070 et de la RTX 4070 Ti. Pour justifier son sobriquet Super, cette carte graphique embarque 20% de cœurs CUDA supplémentaires. Le cache L2 est aussi en augmentation et passe de 26 à 48 Mo. La fiche technique est pour le reste identique avec 12 Go de mémoire vidéo sur un bus de 192-bit à la bande passante de 504 Go/s.

Modèle Nvidia GeForce RTX 4070 SUPER Définition maximale supportée 7680 x 4320 pixels Nom de la puce AD104-350 Architecture Ada Lovelace Fréquence de base 1,98 Ghz Processeurs de flux 7168 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 12 Go Interface mémoire 192 bits Type de mémoire GDDR6 Sorties DisplayPort 1.4a, HDMI 2.1a Connecteurs d'alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie Nvidia GSync Longueur 244 mm Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 220 Watts Alimentation recommandée 650 Watts Fiche produit

Son positionnement reste le même que la RTX 4070 : jouer à un haut framerate en définition 1440p, mais aussi en 4K à certains jeux récents, forcément aidé par la génération d’images du DLSS 3.

Tout de noir vêtue

On sent que Nvidia a voulu différencier cette série Super au niveau de leur design. Ainsi, si la forme de cette RTX 4070 Super reste la même, sa robe en aluminium est désormais entièrement noire, sans l’accent gris argenté emblématique des versions Founder’s Edition du constructeur. Elle sera plus discrète donc, mais moins « racé », ce choix esthétique restant à l’appréciation de chacun.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour le reste, nous restons sur une RTX 4070, avec son format bien plus compact que la série 4080 et 4090, qui sera bénéfique pour le flux d’air à l’intérieur de votre boitier à coup sûr. Et comme d’habitude, un adaptateur est inclus afin de brancher votre alimentation au port 12VHPWR.

Configuration utilisée pour le test

Carte mère : ROG Strix Z790-E GAMING Wi-Fi

Processeur : Intel Core i9-13900KF (5,8 GHz, 24 cœurs, 32 threads)

Refroidissement : NZXT Kraken Z73 RGB (360 mm)

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 5200 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Seagate FireCuda 520 1 To NVMe PCIe 4.0

Alimentation : Corsair HX1500i

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 (avec les pilotes Nvidia GeForce Game Ready 546.52)

Nous avons testé cette carte graphique sur un écran ASUS ROG XG27UQR 27 pouces qui peut monter jusqu’à 144 Hz en définition 4K 3840 x 2160 pixels. Nous avons cependant testé les jeu à une définition 1440p (2560 x 1440 pixels).

Benchmarks synthétiques

On commence par les bechmarks synthétiques liés aux jeux vidéo, nous permettant d’avoir un premier aperçu des performances brutes du GPU.

Nous effectuons deux tests dans l’outil 3DMark : le très classique Time Spy Extreme, qui mesure les performances sur l’API DirectX 12 en rasterisation, DirectX Ray Tracing pour les performances en RT.

3DMark Time Spy Extreme

Ici, on commence à observer ce que promet Nvidia avec cette RTX 4070 Super : des performances légèrement supérieures à la RTX 3090 en rasterisation. Quand on connait la consommation de cette dernière (cf. plus bas), c’est un très bon point. On remarque aussi un profil très proche de la RTX 4070 Ti, qui reste une carte hybride entre le 1440p et la 4K. Comme la RTX 4070 Super donc.

3DMark DirectX Ray Tracing

En ray tracing, l’écart se creuse encore avec la RTX 3090, montrant un écart de 6%. Par rapport à la RTX 4070, le gain affiché est de 24%. En réalité, celui-ci sera inférieur en plein jeu, mais c’est déjà un bon aperçu de l’évolution que peut offrir la RTX Super en termes de performances brutes.

UL Procyon IA

Nous allons progressivement tester les cartes graphiques pour leurs performances en termes d’inférence IA, c’est-à-dire leur capacité à faire tourner de large modèle de langage (LLM) et outils de génération d’images comme Stable Diffusion en local. Les cartes Nvidia intégrant des coeurs Tensor spécialisés dans le traitement des workloads IA pour le DLSS, mais aussi pour l’inférence, il est intéressant de tester leur performance dans n’importe quel type de tâche lié à l’intelligence artificielle.

Ici, nous comparons la performance du GPU lorsqu’il utilise le GPU, mais aussi ses différentes puces accélératrices comme ici les coeurs Tensor, afin d’évaluer ce que la carte peut offrir comme gain de temps lors des tâches d’inférence (Stable Diffusion, Adobe Photoshop, Adobe Premiere). Ici, les gains sont conséquents en benchmark synthétique une fois que les matériel dédié présent dans la carte est utilisé. Nous tâcherons de faire évoluer notre protocole pour inclure des tests sur Stable Diffusion afin d’avoir un aperçu des performances réelles.

Performances dans les jeux vidéo

Dans le cadre ce test, nous avons décidé de mettre la GeForce RTX 4070 Super contre la RTX 4070 classique dans plusieurs types de jeux. Premièrement, des titres en ray tracing et path tracing, et ensuite une sélection de titres dans lesquels nous mesurons comme la carte seule performe à divers réglages.

Ainsi, nous mesurons certains jeux en simple rasterisation (hors ray tracing) et avec les options de ray tracing. Quand le jeu supporte le DLSS (Deep Learning Super Sampling), nous comparons sa performance sans l’option activée avec l’option maximum supportée (DLSS 2 ou DLSS 3 avec l’option de génération d’images). À l’instar du FSR d’AMD, nous estimons cette option désormais incontournable et à activer systématiquement dans les jeux qui la supportent.

Alan Wake 2 (Ray tracing / Path tracing)

En moyenne, la GeForce RTX 4070 Super est 17% plus performante que la RTX 4070 sur Alan Wake 2 dans les configurations ray tracing et path tracing en 1440p. En ray tracing et sans le DLSS, nous atteignons les 31 images par seconde, un chiffre qui monte à 89 une fois le DLSS activé avec la Frame Generation.

Le Path Tracing est encore plus punitif pour les performances, mais la RTX 4070 Super creuse encore l’écart, entre 16 et 18% selon les paramètres. En désactivant le DLSS, Alan Wake 2 tourne autour des 22 images par seconde et à 72 en moyenne une fois le DLSS3 activé.

Si un jeu comme celui-ci a été pensé pour être joué en 30 images par seconde, une fonctionnalité comme le DLSS s’avère indispensable pour espérer un niveau de performance acceptable dans les phases les plus gourmandes.

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty (Ray Tracing / Path Tracing)

Source : Frandroid

L’écart est encore plus probant dans Cyberpunk 2077, un autre jeu optimisé pour les puces Nvidia. Ici, on observe un gain de 19% entre les deux cartes en mode Overdrive (Path Tracing) lorsque le DLSS est désactivé, un chiffre qui se stabilise autour des 15% avec le DLSS.

En ray tracing, les performances sont en hausse de plus de 15% selon le réglage utilisé. Attention toutefois, le DLSS3 a tendance à augmenter la latence en plein jeu, vous pourrez donc selon votre préférence désactiver la génération d’images pour profiter de ce FPS parfois nerveux.

Metro Exodus, Watch Dogs Legion (Ray Tracing)

On passe sur d’autres moteurs, mais toujours avec une implémentation du ray tracing, pour juger de la performance d’une telle carte. Metro Exodus reste l’un des meilleurs exemples de la technologie encore sur le marché, qui fait la part belle aux lumières naturelles, alors que Watch Dogs : Legion offre un style graphique plus urbain et donc au profil technique différent.

Source : Frandroid

C’est dans Metro Exodus : Enhanced Edition que nous observons le plus gros gain en performance avec près de 18% d’images par seconde en plus, dépassant ainsi le chiffre de 100 en moyenne une fois le DLSS activé. Dans Watch Dogs : Legion, le gain est en moyenne de 15% et permet aussi d’atteindre les 100 images par seconde avec le DLSS2 activé en réglage équilibré.

Immortals of Aveum, Fortnite (Unreal Engine 5)

Nous avons aussi testé la carte sur deux jeux Unreal Engine 5 au profil différent, mais aux besoins finalement assez similaires en termes de puissance graphique. Immortals of Aveum reste un maitre étalon du moteur depuis sa sortie et peut mettre certaines grosses configurations à genoux. Ici, les gains observés sont moins importants, entre 10 et 14% selon le réglage DLSS : le jeu atteint les 62 images par seconde en moyenne sans DLSS, et plus de 130 avec la Frame Gen. Evidemment libre à vous encore une fois de ne désactiver la génération d’images si la latence ressentie s’avère être une gêne.

Concernant Fortnite, nous atteignons les 89 FPS en moyenne une fois le DLSS2 activé (sans Frame Generation donc), soit un gain de plus de 17% par rapport à la RTX 4070. Comme nous l’avons conseillé l’année dernière dans le test de cette dernière, on vous conseillera de désactiver certaines options graphiques pour profiter d’un éventuel écran à haute fréquence de rafraichissement.

Autres jeux

Ici, d’autres jeux testés en mode rasterisation (hors ray tracing) montrant des gains à peu près similaires, même si dans ce cas de figure, votre processeur sera davantage sollicité.

A Plague Tale Requiem (1440p, Ultra, DLSS 3) : 131 images par seconde (+18% vs RTX 4070)

Forza Horizon 5 (1440 p, Extreme, RT Extreme, pas de DLSS) : 145 images par seconde (+14% vs RTX 4070)

Spider-Man Remastered (1440p, Extreme, DLSS 3) : 191 images par seconde (+20% vs RTX 4070)

Overwatch 2 (1440p, Détails élevés, DLSS2) : 296 images par seconde (+17% vs RTX 4070)

Consommation

La consommation de la RTX 4070 Super augmente légèrement de 30W, normal pour le gain en performance qu’elle peut offrir. Les progrès de Nvidia en termes d’efficacité énergétique se démontrent en une comparaison : la carte est légèrement plus puissante que la RTX 3090 qui peut atteindre les 375W en pleine charge.

Prix et disponibilité

Lors de son lancement prévue le mercredi 17 janvier, cette GeForce RTX 4070 Super sera proposée au même prix de lancement que la RTX 4070, soit 659 euros. Si cela reste un tarif relativement élevé pour du milieu de gamme, vous pouvez vous procurer jusqu’à 20% de performance en plus sans payer davantage. Si elle avait été lancée à ce prix en 2023, elle aurait clairement été une carte graphique incontournable de cette année.



La GeForce RTX 4070 reste disponible dans le commerce à un tarif 50 euros moins cher.