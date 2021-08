Introduction

Avec la Radeon RX 6600 XT, AMD veut proposer les performances de la next-gen sur un prix plus serré et calibré pour de l'affichage Full HD 1920 x 1080 pixels. Pari réussi ? Nous avons testé la carte graphique.

Avec son architecture RDNA 2, qui équipe notamment les nouvelles consoles de jeu, AMD est de retour dans la course face à Nvidia. La firme propose une architecture capable de rivaliser avec les performances des meilleurs GeForce sur les jeux 3D, et propose les dernières technologies du moment comme le ray tracing ou le VRS. On attendait forcément la déclinaison vers des prix plus doux et c’est justement ce qu’AMD promet pour cette Radeon RX 6600 XT.

AMD Radeon RX 6600 XT Caractéristiques techniques

La Radeon RX 6600 XT n’a qu’un objectif en tête : faire du jeu en Full HD, c’est-à-dire du 1920 x 1080 pixels. Et pour cause, c’est la définition la plus populaire sur Steam, souvent associée avec une simple et vieillissante GTX 1060.

Les joueurs avec une GTX 1060 cherchent sans aucun doute une carte plus moderne capable de la remplacer, sans trop débourser. AMD croit avoir le produit idéal avec la Radeon RX 6600 XT.

Voici les caractéristiques de la puce.

AMD Navi 23

TSMC 7 nm

32 Compute Units

Fréquence « GamConte clock » : 2359 MHz

Fréquence « Boost » : 2589 MHz

Mémoire : 8 Go GDDR6

Bus mémoire : 128 bits

Infinity Cache : 32 Mo

Consommation : 160W

Pour le test qui nous intéresse aujourd’hui, nous n’avons pas une carte graphique directement conçue par AMD, mais par l’un de ses partenaires, Gigabyte.

Gigabyte Radeon RX 6600 XT Eagle et Gaming OC Pro

Pour la durée de ce test, AMD nous prête deux cartes graphiques développées par Gigabyte. La première est la Radeon RX 6600 XT Eagle. Elle reprend les caractéristiques proposées par AMD avec un refroidissement maison Gigabyte WindForce 3X.

Nous avons également la Radeon RX 6600 XT Gaming OC Pro qui, comme son nom le suggère, augmente les fréquences de fonctionnement de la carte. La fréquence « Game Clock » passe à 2428 MHz (+69 MHz) et la fréquence « Boost » passe à 2607 MHz (+18 MHz). La carte reprend le système de refroidissement WindForce 3X et le même design que la version classique. L’amélioration des fréquences reste assez légère comme vous pouvez le constater.

AMD Radeon RX 6600 XT Configuration utilisée

Bonne nouvelle, nous avons pu mettre à jour notre configuration de test. Elle est désormais bien plus moderne, et nous permet de prendre en charge les dernières nouveautés du secteur, et notamment le Smart Access Memory d’AMD, aussi connu sous le nom Resizable Bar.

Carte mère : X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi)

X570 Asus ROG Crosshair VIII HERO (Wi-Fi) Processeur : AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads)

AMD Ryzen 7 5800X (3,8 / 4,7 GHz, 8 cœurs, 16 threads) Mémoire : 4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kit Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16)

4 x 8 Go de RAM DDR4 2666 MHz (deux kit Corsair Vengeance CMK16GX4M2Z2666C16) SSD : Samsung 970 1 To NVMe

Samsung 970 1 To NVMe Alimentation : Corsair RM1000X

Corsair RM1000X Boitier : In Win 303

In Win 303 Logiciel : Windows 10 20H2 (avec les pilotes AMD Radeon 21.8.1)

AMD Radeon RX 6600 XT Performances et résultats des benchmarks

AMD Radeon RX 6600 XT 3DMark

On commence notre série de tests par le vénérable 3DMark et le benchmark Time Spy Extreme. Il fait tourner en 4K une série de scènes 3D assez gourmande et utilisant DirectX12, mais sans effets de ray tracing. Ce test permet donc d’avoir une bonne idée des performances sans ray tracing d’une carte graphique.

Sans surprise, c’est sur ce genre de tests que RDNA 2 s’exprime le mieux. Ici nos deux Radeon RX 6600 XT font mieux que la GeForce RTX 3060 de Nvidia, la grande rivale en termes de positionnement tarifaire. Sur l’ensemble du classement, les cartes AMD font mieux que les cartes Nvidia à tarif équivalent sur ce benchmark.

3DMark DirectX Ray Tracing

Pour évaluer les performances en ray tracing, 3DMark propose un « feature test » qui n’évalue que cette utilisation de la puce graphique. C’est donc un test particulièrement difficile pour nos cartes actuelles qui débutent encore dans l’utilisation du ray tracing en temps réel.

Sur ce point, l’architecture RDNA 2 montre encore beaucoup de retard sur les propositions de Nvidia. La GeForce RTX 3060 affiche un résultat presque deux fois meilleur que nos Radeon RX 6600 XT à 19 images par seconde en moyenne contre 10,56 et 10,94. On espère que AMD proposera une meilleure solution de ray tracing avec ses prochaines générations de carte.

AMD Radeon RX 6600 XT Red Dead Redemption 2

La Radeon RX 6600 XT est une carte pensée pour afficher du jeu en Full HD. Toutefois, notre protocole de test compare les cartes en les faisant travailler sur une image en 4K. On commence avec Red Dead Redemption 2 dont nous faisons tourner le benchmark en 4K avec les détails au maximum. Le benchmark enchaine plusieurs scènes du jeu dans des contextes différents (voyage, scène de fusillade, etc) pour avoir une bonne idée des performances en jeu.

Malgré un exercice difficile en principe pour nos cartes, elles parviennent tout de même à se hisser au-dessus des 30 images par seconde. L’intérêt est surtout ici de pouvoir comparer le résultat des cartes avec nos précédents tests. On voit par exemple que les Radeon RX 6600 s’en sortent moins bien que la GeForce RTX 3060 dans ce test.

Au-delà de ce point de comparaison, nous avons aussi évalué la carte en QHD (2560 x 1440) et en Full HD (1920 x 1080 pixels, des définitions davantage adaptées à cette carte. On obtient une moyenne de 56 à 57 FPS sur en QHD, et 73 à 74 FPS en Full HD. Notons au passage que l’écart de performance entre le modèle simple et le modèle OC est minime.

AMD Radeon RX 6600 XT Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Odyssey propose l’un des jeux les plus ambitieux de la génération précédente. C’est aussi un titre affilié avec AMD, qui peut mettre à l’honneur les performances des Radeon. On fait une nouvelle fois tourner le benchmark en 4K avec les réglages au maximum, pour comparer les résultats avec nos autres tests.

Ici, les deux Radeon affichent un résultat similaire de 38 images par seconde, soit bien meilleur que la RTX 3060 et approchant même la RTX 3060 Ti à 43 images par seconde. On peut donc jouer en 4K30 à ce jeu, l’équivalent d’un mode « qualité » sur console, mais avec encore plus de détails à l’écran. C’est une belle réussite pour une carte graphique milieu de gamme comme la Radeon RX 6600 XT.

AMD Radeon RX 6600 XT Watch Dogs Legion

Les choses se corsent avec Watch Dogs Legion, l’un des premiers jeux de nouvelle génération à exploiter du ray tracing dans un monde ouvert. Pour une nouvelle fois comparer avec nos autres tests, nous avons fait tourner le benchmark en 4K avec les effets au maximum, du moins nous avons essayé. En effet, inutile d’afficher un graphique ici, les Radeon RX 6600 XT affichaient 1 à 2 images par seconde en moyenne. Vous avez bien lu. Ce n’est pas scandaleux : cette carte n’est évidemment pas dimensionnée pour afficher de tels détails à cette définition. Tant pis pour la comparaison.

Nous avons évidemment fait tourner notre test avec une définition plus clémente, mais ce n’est pas la panacée pour autant. En Full HD, avec les réglages au maximum et le ray tracing activé (sur ultra), le jeu tourne à 29 images par seconde en moyenne. Cela se fait en plus avec du tearing à l’écran, c’est-à-dire des déchirements de l’image en raison d’un manque de synchronisation entre l’écran et le jeu. Pour du jeu en Full HD, le pari est tout de même tenu. Là encore, aucune différence entre la version simple et la version « OC ».

AMD Radeon RX 6600 XT Control

Control est l’un des meilleurs jeux exploitant le ray tracing à ce jour. C’est un excellent titre pour tester les capacités d’une carte graphique dans ce domaine. Là encore, un graphique n’aurait pas vraiment de sens tant le jeu était injouable en 4K.

En Full HD en revanche, la Radeon RX 6600 XT permet de faire tourner le jeu généreusement à 45 images par seconde en moyenne.

AMD Radeon RX 6600 XT Resident Evil Village

Maintenant que Resident Evil Village a été corrigé par Capcom, grâce à la version piratée, le jeu est plus intéressant à faire tourner pour tester des cartes graphiques. Nous faisons tourner le jeu avec les détails au maximum, le ray tracing activé. Le FidelityFX Super Resolution est activé en qualité ultra. L’affiche se fait donc en 4K, mais avec un rendu en 2954 x 1662 pixels. Le titre n’intègre pas de benchmarks, nous avons mesuré les performances de l’une des premières séquences du jeu : une longue marche dans la neige et une première visite du village.

Comme vous pouvez le constater sur ce graphe, le jeu tourne avec une bonne fluidité entre 50 et 60 images par seconde au début de la séquence. Une fois arrivée au village et notamment dans des lieux avec des effets de lumière plus intense, la fluidité peut tomber 35 images par seconde et même s’effondrer à 20 images par seconde. C’est une nouvelle fois le ray tracing qui tire les performances vers le bas. Rappelons que Resident Evil Village est également un titre affilié avec AMD.

En Full HD, la définition visée par cette carte graphique, le jeu tourne avec une fluidité exemplaire. Je n’ai pas noté de problèmes pendant

AMD Radeon RX 6600 XT Consommation et refroidissement

Les cartes graphiques milieu de gamme sont évidemment plus simples à gérer sur le plan de la consommation et du dégagement de chaleur. Ici notre carte graphique se maintient bien sous les 160W, même lorsqu’elle est poussée au maximum.

Cela s’accompagne d’un refroidissement assez silencieux conçu par Gigabyte. Une fois installé dans un boitier pas particulièrement doué pour bloquer le bruit, je n’ai jamais eu à me plaindre de la carte graphique. Gigabyte recouvre la carte d’un très large radiateur et de trois ventilateurs, c’est amplement suffisant pour une puce graphique de ce calibre.

AMD Radeon RX 6600 XT Prix et date de sortie

AMD communique un prix moyen suggéré de 379,99 euros en France pour la Radeon RX 6600 XT. Dans les faits, il sera probablement très difficile à vérifier, comme toutes les Radeon et GeForce lancées depuis le début de la pénurie.



C’es tout de même ce prix de référence qui va nous servir à évaluer la Radeon RX 6600 XT, car il faut bien mettre en lien quel prix serait demandé par AMD pour ce niveau de puissance.