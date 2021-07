Capcom corrige Resident Evil Village sur PC grâce aux pirates du jeu

Depuis sa sortie, Resident Evil Village avait des problèmes de performances sur PC. Grâce aux efforts des pirates, Capcom a été amené à corriger son jeu.

On peut dire que Capcom a fait ce qu’il fallait pour redorer l’image des pirates de jeux vidéo. Resident Evil Village depuis son lancement sur PC souffrait de problèmes de performances. Il était particulièrement question de stuttering : des déchirures de l’image désagréables dues à une variation trop forte des performances tout au long du jeu.

En juillet, il a été démontré que la version piratée du jeu, sans le DRM additionnel de Capcom et le DRM Denuvo notamment, proposait une bien meilleure expérience aux joueuses et aux joueurs que la version payante du jeu. Un comble qui a forcé l’éditeur japonais à réagir et à patcher son jeu, 74 jours après le début de sa commercialisation.

Une correction des gros défauts

Le média Digital Foundry, incollable quand il s’agit de l’évaluation technique des jeux vidéo, a pu évaluer Resident Evil Village avec ce patch installé. La conclusion est simple : le jeu tourne désormais comme sa version piratée. Le stuttering a totalement disparu. Dans ses notes de mises à jour, Capcom mentionne bien des « optimisations de la technologie anti-piratage ». L’éditeur n’a en revanche donné ni explication détaillée ni excuses pour la sortie de cette piètre version au lancement du jeu sur PC.

Digital Foundry pointe du doigt le manque d’amélioration générale sur la version PC du jeu. Une option pour régler le FOV (Field of view, le champ de vision du personnage) n’a toujours pas été ajoutée alors qu’elle est la norme sur les jeux en vue subjective sur PC. Elle permet en effet à de nombreuses personnes d’éviter d’être mal à l’aise devant les mouvements du jeu. L’implémentation du TAA (Temporal Anti Aliasing) est également pointée du doigt par le site. Les moutures PlayStation et Xbox proposent une meilleure version de cette technique.

En d’autres termes, malgré les problèmes rencontrés par les joueurs qui ont acheté ce jeu, Capcom semble encore attaché à proposer un simple service minimum pour ce portage.