Accrochez-vous, Resident Evil Village fonctionne mieux une fois cracké

Marquée par d'importants problèmes de performances lors de ses scènes d'actions, la version PC de Resident Evil Village semble totalement ragaillardie lorsqu'elle est crackée. Un non-sens ? Oui, mais il y a quand même une explication.

Ce n’est plus un secret pour personne, la version PC de Resident Evil Village souffre de performances en dents de scie lors des scènes d’action (gunfights, combats au corps à corps, ou autres confrontations rapprochées avec les antagonistes du titre). On apprend cette semaine qu’une solution immédiate pourrait exister… mais elle ne plaît pas à Capcom : utiliser une version crackée du jeu, débarrassée de ses DRM.

Comme l’ont confirmé les britanniques de Digital Foundry sur Eurogamer, la version PC du nouveau Resident Evil (lancé début mai) est en effet beaucoup plus agréable à parcourir lorsqu’elle est piratée. Les problèmes de stuttering et de perte de fluidité observés par la communauté depuis des semaines y sont en effet absents. Et il y aurait une bonne raison à cela.

Une double couche de DRM néfaste pour le jeu

Comme le précise WCCFtech, Resident Evil Village utilise sur PC le DRM Denuvo, récemment accusé à tort d’impacter les performances de Final Fantasy XV sur PC, ainsi qu’un second DRM provenant cette fois directement de Capcom. Il se pourrait que la combinaison de ces deux types de protections soit à l’origine des piètres performances du jeu. En optant pour une version piratée, on fausse compagnie aux protections DRM — ce qui semble salvateur dans le cas présent.

De son côté Capcom a confirmé à Eurogamer être à l’œuvre sur un correctif. « L’équipe travaille sur un patch pour résoudre les problèmes de performances sur PC. Il devrait être disponible bientôt — nous aurons plus de détails sous peu », a notamment promis l’éditeur. Notons que l’éditeur ne mentionne pas les DRM, et ne confirme donc pas que les baisses de performances lui seraient dues. On peut cependant être fortement suspicieux à leur égard.

Au passage, Resident Evil Village devrait, en prime, profiter prochainement du support de la technologie Fidelity FX d’AMD. Cette dernière, proche du DLSS de Nvidia, devrait permettre d’améliorer encore les performances, au moins sur certaines configurations.