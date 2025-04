Test de l’AMD Radeon RX 9070 : une carte graphique dans l’ombre de la RX 9070 XT

Voir plus d'offres

Si la Radeon RX 9070 XT est à n’en pas douter la star du milieu de gamme chez AMD, il ne faut oublier sa petite sœur, la RX 9070. La carte graphique vendue 60 euros moins chère se place en concurrence directe avec la GeForce RTX 5070 de Nvidia.

La concurrence est acharnée sur le milieu de gamme alors que les différents modèles se veulent de plus en plus puissants, vendant désormais du jeu en 4K et ray tracing. Dans ce contexte, la RX 9070 arrive-t-elle à se faire une place ? La réponse dans notre test.

Caractéristiques techniques

Modèle AMD Radeon RX 9070 Définition maximale supportée 3840 x 2160 pixels Nom de la puce Navi 48 XL Architecture RDNA 4 Fréquence de base 2,07 Ghz Processeurs de flux 3584 Ray-tracing Oui Quantité de mémoire vidéo 16 Go Interface mémoire 256 bits Type de mémoire GDDR6 Finesse de gravure 4 nm Sorties HDMI 2.1b, DisplayPort 2.1a Connecteurs d’alimentation 2 x 8 broches PCIe Technologie AMD FreeSync Pilotes / drivers Lien des pilotes / drivers Couleur Gris Consommation 220 Watts Alimentation recommandée 650 Watts Fiche produit

La Radeon RX 9070 se positionne comme une alternative légèrement moins chère à la RX 9070 XT (de l’ordre de 60 euros), pour un écart de performance qui semble sur le papier assez large.

La RX 9070 XT est dotée de plus de 14% d’unités de calcul et processeurs de flux en plus par rapport à la RX 9070, avec des fréquences qui augmentent de prés de 18%/.

La consommation est cependant très différente entre les deux cartes avec un TBP (Total Board Power) de 220W pour la RX 9070, contre 304W pour la RX 9070 XT.

Il s’agira de mesurer si l’écart de prix est similaire à celui des performances entre les deux GPU. La RX 9070 XT nous ayant convaincus à plus d’un égard, reste à savoir si l’existence de la RX 9070 se justifie.

Ce modèle a été prêté par Sapphire pour les besoins de ce test.

Configuration de test

Carte mère : Asus TUF GAMING X870-PLUS WIFI (bios 0830)

Processeur : AMD Ryzen 7 9800X3D (5,2 GHz, 8 coeurs, 16 threads)

Refroidissement : Corsair iCUE LINK TITAN 360 RX RGB AIO

Mémoire : 32 Go de RAM DDR5 6000 MHz (Corsair Dominator Platinum RGB)

SSD : Samsung 990 PRO PCIe 4.0 NVMe

Alimentation : Corsair HX1500i 1500W

Boitier : NZXT H7 Flow

Logiciel : Windows 11 24H2 (avec les pilotes AMD Software Adrenalin Edition 24.30.31.03)

Design

La gamme Sapphire Pulse se base sur les spécifications d’usine des différents GPU et arbore donc un design plus sommaire que les modèles overclockés. Celle-ci ne déroge pas à la règle avec un châssis plus sobre que les modèles Nitro+.

Chloé Pertuis pour Frandroid Chloé Pertuis pour Frandroid

Ce modèle embarque deux ventilateurs qui expulsent l’air à la fois vers le haut du boitier, mais aussi vers l’arrière grâce à une sortie d’air au-dessus de la connectique.

Sapphire conserve l’aspect « boite » de ses GPU Radeon avec un dissipateur visible à divers endroits, lorsqu’il n’est pas caché par la backplate sur la partie supérieure de la carte graphique.

Chloé Pertuis pour Frandroid Chloé Pertuis pour Frandroid

Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming Le film Deadpool & Wolverine est déjà disponible en streaming sur Disney+. Alien : Romulus sera dispo dès le 16 mai. Ces films arrivent sur Disney+ 9 mois après leur sortie au cinéma !

C’est un design passe-partout qui fait dans la sobriété, sans le moindre éclairage RGB, mais qui conserve un aspect « gamer » propre à la marque.

Performances en jeu

À l’instar de la Radeon RX 9070 XT, la RX 9070 est une carte graphique qui se veut polyvalente. De nos jours, une carte graphique sur le segment tarifaire de 600 euros se dédie au jeu en 1440p. Mais désormais, grâce au progrès des technologies d’upscaling comme le DLSS de Nvidia et le FSR d’AMD, ces modèles promettent aussi un jeu confortable en 4K.

Nous testerons la carte dans ces deux définitions, aussi bien en rasterisation qu’en ray tracing.

Benchmarks synthétiques

Des premiers tests dits synthétiques nous permettent d’avoir un premier aperçu du positionnement de cette Radeon RX 9070 par rapport à la concurrence.

En rasterisation sur le test Steel Nomad de 3D Mark, la RX 9070 dépasse la RTX 4070 Ti Super ainsi que la RTX 4070 pour se placer derrière une RTX 5070 Ti.

Dans le test 3D Mark Speed Way en ray tracing, elle est au coude à coude avec la RTX 5070 de chez Nvidia et juste au-dessus d’une RTX 4070 Super.

Vérifions maintenant ces écarts en jeu.

Rasterisation

AMD a toujours été très bon sur la rasterisation et nous l’avons encore vérifié avec la RX 9070 XT. En 1440p et 4K, la carte offre des performances 10% supérieures à la RTX 5070 de Nvidia sur un panel de 8 jeux. Elle dépasse aussi de quelques pour cent la RTX 4070 Ti Super et grimpe presque au niveau d’une RX 7900 XT.

En 4K, la carte permet d’atteindre les 50 FPS sans upscaling dans la plupart des jeux (Cyberpunk 2077, Dragon Age : The Veilguard, A Plague Tale : Tale Requiem), mais peine encore sur les plus gourmands comme Alan Wake 2 et Black Myth Wukong.

Des chiffres encourageants, mais qui restent plus de 15% inférieurs à la RX 9070 XT sur les deux définitions dans nos différents tests. Pour un prix 8% moins cher, on ne s’y retrouve pas forcément. Mais AMD se permet de dépasser la concurrence directe chez Nvidia.

Ray tracing

Sans surprise, les performances en ray tracing sont bien moins convaincantes. La RX 9070 peut être jusqu’à 22% moins performante dans les jeux utilisant cette technologie par rapport à sa concurrente directe, la RTX 4070. Ici, c’est encore le jeu en path tracing (Alan Wake 2, Black Myth Wukong) qui fait encore défaut à AMD.

Nous avons cependant observé une plus grande robustesse en 4K, notamment sur Cyberpunk 2077 qui est près de 5% plus fluide sur la RX 9070 par rapport au modèle Nvidia.

L’écart se creuse encore plus avec la RTX 4070 Ti Super, la Radeon étant 33% moins performante en moyenne, avec les plus gros écarts observés en 4K pour le coup.

Par rapport à la RX 9070 XT, les écarts sont encore plus significatifs : la RX 9070 est près de 22% moins performante en ray tracing sur les deux définitions testées. Ouch.

Performances créatives

Sur les applications créatives, AMD accuse toujours un certain retard par rapport à Nvidia, mais reste une proposition solide. Nous avons d’abord testé la carte sur l’outil de benchmark UL Procyon qui permet d’évaluer ses performances sur le logiciel Adobe Premiere Pro.

La RX 9070 n’est au final pas très loin de sa grande sœur la 9070 XT pour des performances de traitement et de rendu légèrement supérieures à une GeForce RTX 4080.

Sur le logiciel de création 3D Blender, AMD est encore bien à la traine face à Nvidia, la RX 9070 étant au niveau d’une 4060 Ti.

Consommation et températures

La Radeon RX 9070 consomme bien moins que sa grande sœur la RX 9070 XT, avec un TGP mesuré à 220W (contre 304W pour la version XT).

Le couple consommation / température reste sensiblement le même selon la définition et l’activation du FSR en 4K.

Mode Consommation max Température max 4K raster 220 W 69°C 4K ray tracing 220 W 69°C 4K FSR4 (Performance) 220 W 69°C 4K FSR4 (Performance) + Frame Gen 221 W 70°C

Prix et disponibilité

L’AMD Radeon RX 9070 est vendu au prix conseillé de 629 euros, 60 euros moins chers que la RX 9070 XT à 690 euros.

Mais encore faut-il pouvoir la trouver à ce prix dans le commerce alors que la carte se trouve actuellement à un tarif supérieur à 700 euros. Mais la situation des stocks devrait s’arranger.