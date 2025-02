AMD tente de rattraper Nvidia avec les Radeon RX 9070 et RX 9070 : caractéristiques, nouveautés et prix

Nvidia en ligne de mire ! Les Radeon RX 9070 et 9070 XT misent sur l’IA, le ray tracing amélioré, et des économies.

C’est un lancement en plusieurs temps pour AMD, puisque la marque a déjà introduit ces nouvelles cartes graphiques au CES 2025. Mais on ne savait presque rien sur ces dernières. Voilà, fin février 2025, le lancement est enfin là. Voici donc les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT. Là, faites comme si vous étiez surpris.

La RX 9070 XT vise clairement les jeux en 4K fluides – pensez à des titres comme Cyberpunk 2077 ou Black Myth: Wukong qui tournent sans saccades avec les réglages au max. On se retrouve face à la Nvidia GeForce RTX 5070 Ti ou même titiller la RTX 5080, les deux cartes graphiques ont été testées sur Frandroid.

La RX 5070, elle, paraît parfaite pour du 1440p avec des réglages max, voire du 4K avec FSR 4 activé. AMD évoque la définition 4K tout de même. Il faudra attendre de voir les premiers tests prévus pour plus tard. Cette RX 9070 semble se comparer à la GeForce RTX 5070 et consoeurs.

Les prix pour commencer, le nerf de la guerre

Avant de passer aux nouveautés, rien ne sert de vous faire scroller jusqu’en bas.

Les cartes graphiques de la série AMD Radeon RX 9000 seront disponibles auprès des principaux partenaires, notamment Acer, ASRock, ASUS, Gigabyte, PowerColor, Sapphire, Vastarmor, XFX et Yeston, à partir du 6 mars 2025. La carte AMD Radeon RX 9070 XT sera au prix conseillé de 599 dollars, tandis que la carte AMD Radeon RX 9070 sera au prix conseillé de 549 dollars.

On ne connaît pas encore les prix en euros, mais on peut les estimer, dans le tableau ci-dessous.

Modèle Prix ​​de vente conseillé en dollars (avant taxes) Prix ​​de vente conseillé en euros (TVA incluse) Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5090 1 999 USD 2 329 euros Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5080 999 USD 1 169 euros Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 Ti 749 USD 879 euros Carte graphique AMD Radeon RX 9070 XT 599 USD 699 euros Carte graphique Nvidia GeForce RTX 5070 549 USD 649 euros Carte graphique AMD Radeon RX 9070 549 USD 649 euros

AMD semble clairement jouer la carte des économies avec ses nouvelles Radeon RX 9070 et 9070 XT, et ça pourrait bien être leur atout maître face à NVIDIA en 2025. AMD se positionne en challenger abordable.

Le problème de disponibilité, qui a plombé les lancements Nvidia, reste une épine dans le pied de l’industrie, et AMD devra éviter ce piège pour que ces prix attractifs aient un impact réel.

Si AMD parvient à inonder le marché avec ses RX 9070 dès leur sortie prévue début mars 2025, et à maintenir ces tarifs sous contrôle, il y a quelque chose à jouer.

Les Radeon RX 9070 et RX 9070 XT : quoi de neuf sous le capot ?

Ces Radeon reposent sur un die de 357 mm² – la surface du circuit intégré – contenant 53,9 milliards de transistors, ces minuscules interrupteurs qui exécutent les calculs. L’architecture utilisée est le RDNA 4 gravé en 4 nm par TSMC.

Du côté de Nvidia, on parle de l’architecture Blackwell avec le même procédé TSMC N4P.

La RX 9070 XT aligne 64 unités de calculs (CU), des blocs de processeurs spécialisés dans les calculs graphiques, et 64 cœurs spécialisés pour le ray tracing. Elle embarque 4096 cœurs de calcul graphique, les cœurs de calcul de base, avec une fréquence boost (vitesse maximale sous charge) de 2970 MHz et une base à 2400 MHz, pour une consommation de 300 W.

La RX 9070, avec 56 CU et 56 cœurs spécialisés ray tracing, compte 3584 cœurs de calcul graphique. Sa fréquence boost atteint 2520 MHz (base à 2070 MHz), avec un TDP (Thermal Design Power, la puissance maximale absorbée) de 220 W.

Côté performances, on entre dans le domaine des chiffres qui impressionnent. La RX 9070 XT affiche une puissance de calcul de 48,7 TFLOPS en précision simple. La RX 9070, elle, atteint 36,1 TFLOPS, ce qui reste énorme pour une carte plus abordable.

Les deux cartes embarquent aussi 16 Go de mémoire GDDR6 à 20 Gbps, avec une bande passante de 640 Go/s grâce à un bus mémoire de 256 bits. Et pour optimiser tout ça, AMD a glissé 64 Mo de Infinity Cache de 3e génération, une mémoire ultra-rapide.

Enfin, le ray tracing. La grosse nouveauté des Radeon RX 9070 XT et RX 9070 ne réside pas uniquement dans l’introduction du ray tracing, car cette technologie n’est pas une première pour AMD. Depuis l’architecture RDNA 2 (introduite avec les RX 6000 series en 2020), AMD intègre des unités de Ray Tracing – appelées Ray Accelerators dans leurs specs – dans ses GPU, mais leur efficacité a longtemps été critiquée par rapport aux RT Cores dédiés de Nvidia.

Ce qui marque une vraie évolution avec les RX 9070 et 9070 XT, basées sur RDNA 4, c’est l’amélioration significative de ces unités de Ray Tracing, qui semblent enfin rivaliser avec la concurrence. Avant RDNA 4, les Radeon disposaient bien d’unités de ray tracing, mais elles étaient souvent sous-exploitées ou peu performantes.

Avec RDNA 4, l’intégration de 56 à 64 unités de ray tracing et des améliorations dans la 3e génération de ces cœurs, combinées à FSR 4, AMD semble enfin déverrouiller cette capacité. Justement, parlons de ces technologies.

Passons aux technologies : FSR 4 et HYPR-RX

En 2025, sortir des cartes graphiques sans technologie d’intelligence artificielle, c’est… compliqué, surtout quand on affronte Nvidia, qui intègre des solutions IA comme le DLSS pour booster les performances et le rendu en temps réel.

Les gamers et créateurs exigent désormais des GPU capables d’exploiter l’IA pour l’upscaling, la réduction de latence ou l’optimisation des jeux, et AMD le sait bien avec ses Radeon RX 9070 et 9070 XT, qui misent sur FSR 4 et des calculs INT4/INT8 massifs (jusqu’à 1156 TOPS). Sans cette arme secrète, une carte graphique serait vite larguée.

Ces Radeon RX 9070 et RX 9070 XT embarquent donc l’AMD FidelityFX Super Resolution 4 (FSR 4). Mais c’est quoi, ça, FSR 4 ? En gros, c’est une technologie d’upscaling – pour booster la définition de vos jeux sans faire suer votre carte graphique.

Le FSR 4 exploite les 128 cœurs d’IA de la 9070 XT (et 112 pour la 9070) pour un upscaling précis, AMD promet que cette technologie est censée réduire les artefacts visuels tout en augmentant les fps.

La grande nouveauté cette année, c’est l’intégration massive de l’intelligence artificielle, qui remplace les approches purement algorithmiques plus simples des versions précédentes.

Grâce aux cœurs d’IA intégrés dans les GPU RDNA 4, le FSR 4 analyse les patterns visuels avec une précision plus importante, et corrige les artefacts, améliorant la netteté des détails, tout en optimisant la génération de frames pour fluidifier le gameplay.

Le FSR 4 promet une compatibilité dès le lancement pour plus de 30 titres, dont Call of Duty: Black Ops 6.

Cette technologie s’active via un toggle manuel dans le logiciel AMD ou via HYPR-RX, mais elle est limitée aux jeux supportant déjà FSR 3.1,

On retrouve aussi l’AMD HYPR-RX. Une technologie tout-en-un qui regroupe plusieurs outils – Radeon Super Resolution (RSR), Radeon Boost, Radeon Anti-Lag, et même, bientôt, AMD Fluid Motion Frames.

Justement, la nouveauté, c’est l’ajout futur d’AMD Fluid Motion Frames (AFMF), une technologie de génération de frames qui crée des images supplémentaires pour lisser le gameplay, même dans les jeux non compatibles nativement.

On en pense quoi

Ces nouvelles Radeon RX 9070 et 9070 XT pourraient bien venir piquer la place de Nvidia si AMD joue bien ses cartes, et ça commence avec le FSR 4. Cette technologie d’upscaling a tout pour faire trembler le DLSS de Nvidia, surtout si elle tient ses promesses en termes de qualité visuelle. Et si AMD réussit à éviter les pénuries qui ont plombé Nvidia pour le lancement des RTX 50 – un défi de taille ! –, ces GPU pourraient devenir les références des gamers.

Surtout qu’on les attend aussi sur le segment très prisé de l’entrée de gamme avec des futures RX 9060 déjà évoquées par AMD mais dont nous saurons plus d’informations ultérieurement.

Mais attendez, la bataille ne s’arrête pas là ! La GDC (Game Developers Conference) approche, et Nvidia prépare une contre-attaque avec son mystérieux ACE, qui pourrait bien changer la donne en matière d’IA et de rendu.

Cela dit, AMD a déjà une belle carte maîtresse dans sa manche avec ces caractéristiques solides et un positionnement malin. Si les stocks suivent et que FSR 4 impressionne dans les tests, ces Radeon pourraient faire douter les fans de l’équipe verte.