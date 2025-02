Avec un prix si bas, AMD va donner du fil à retordre à Nvidia avec ses Radeon RX 9070

AMD devrait annoncer des GPU Radeon RX 9070 à moins de 700 dollars pour bousculer Nvidia. Prêts pour le choc ?

D’un côté, Nvidia et ses cartes graphiques RTX bien connues. Les RTX 50 sont là, et nous avons déjà testé les RTX 5090, 5080, 5070 Ti et bientôt la 5070.

De l’autre, AMD, qui revient avec ses nouvelles Radeon RX 9070, prêtes à faire trembler la concurrence.

À quelques jours de sa conférence prévue pour le 28 février 2025, AMD a déjà vendu la mèche : ces cartes seront vendues à moins de 700 dollars.

Le prix est le nerf de la guerre en 2025

Commençons par le nerf de la guerre : le prix. Selon un communiqué de presse relayé par VideoCardz, AMD a clairement affiché ses ambitions. La série Radeon RX 9070, et notamment la version RX 9070 XT, viserait un tarif en dessous des 700 dollars. Pourquoi ce chiffre ? Parce que, d’après AMD, 85 % des joueurs achètent des cartes graphiques dans cette tranche de prix. Pas de folies à plus de 1000 dollars ici, Team Red veut rendre le gaming performant accessible à un maximum de monde. Bref, on resterait sous la barre symbolique des 700 dollars.

Ce positionnement est malin, surtout face à Nvidia. La RTX 5070 Ti pourrait se retrouver devancée en termes de rapport qualité-prix. À 749 dollars ou plus selon les versions overclockées, elle risque de paraître moins séduisante si AMD tient ses promesses. Et avec une sortie prévue pour le 6 mars, on n’aura plus longtemps à spéculer.

Alors, est-ce qu’AMD va vraiment faire mal à Nvidia ? Tout dépendra de l’exécution. L’événement du 28 février, diffusé sur YouTube, promet de lever le voile sur les caractéristiques précises et les prix définitifs. Avec un tarif agressif et des performances orientées vers le milieu de gamme musclé, la RX 9070 XT pourrait bien voler la vedette à la RTX 5070 Ti. Surtout si Nvidia continue de galérer avec ses stocks – un problème récurrent pour les RTX 5000.