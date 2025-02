AMD : les Radeon RX 9070 ont enfin une date d’annonce

AMD s’est enfin décidé à fixer une date pour l’évènement consacré à la présentation détaillée des Radeon RX 9070, dévoilée pudiquement au CES 2025. Ces nouvelles cartes graphiques arriveront pour rappel en mars.

Les nouvelles cartes graphiques d’AMD seront présentées plus en détail fin février // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Annoncées (littéralement) en catimini à l’occasion du CES 2025, les Radeon RX 9070 / 9070 XT sont pour l’instant encore assez mystérieuses. Bien conscient que leur annonce avait été contrariée par le bulldozer Nvidia, AMD promettait fin janvier de donner à ses nouvelles cartes graphiques un coup de projecteur digne de ce nom en amont de leur lancement.

Nous n’avions toutefois plus aucune nouvelle de ce projet. Enfin jusqu’à aujourd’hui. Il y a quelques heures, la firme a en effet confirmé qu’elle tiendrait un événement consacré à ses cartes sous architecture RDNA 4 le 28 février prochain, à 14h en France. Pour rappel, leur commercialisation est quant à elle toujours prévue courant mars, sans tellement plus de précisions à ce stade.

AMD douche les espoirs de voir apparaître un modèle 32 Go

Autre information importante, mais moins agréable à entendre : AMD ne lancera aucune mouture 32 Go de la RX 9070 XT. Frank Azor, patron du gaming chez AMD, a purement et simplement démenti cette rumeur.

« Non, la RX 9070 XT ne viendra pas en 32 Go », a-t-il simplement commenté sur X, renvoyant dans les cordes les leakers qui voyaient dans cette hypothétique mouture une manière, pour AMD, d’un peu mieux concurrencer les puces Blackwell lancées chez Nvidia (notamment la RTX 5070 attendue en mars).

Ce démenti fait sens. La stratégie d’AMD auprès du grand public semble s’axer toujours plus franchement sur les solutions d’entrée et milieu de gamme. L’arrivée d’un GPU orienté gaming, et épaulé par 32 Go de mémoire vidéo, semblerait incohérente dans ce contexte.

Cela dit, il n’est pas impossible qu’une carte graphique de nouvelle génération arrive chez AMD avec une telle quantité de VRAM… mais sur le marché professionnel. Pour l’IA, ce genre de solution pourrait cette fois avoir un intérêt pour la firme. Elle se revendique d’ailleurs désormais comme une entreprise « data center first ».