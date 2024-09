En matière de revenus, AMD a désormais un gros point commun avec Nvidia

La gamme de processeurs EPYC est désormais celle qui génère le plus d’argent pour AMD. Lisa Su a confirmé que l’entreprise tire à présent plus de la moitié de ses revenus globaux de la vente de puces vouées aux serveurs et aux centres de données.

Les puces pour serveurs EPYC sont (très) rémunératrices pour AMD // Source : AMD

AMD change, et sa principale source de revenus aussi. À l’instar de Nvidia, la firme génère désormais plus d’argent avec ses produits destinés aux serveurs et data-centers, qu’avec n’importe laquelle de ses autres divisions. Un changement de paradigme important pour l’entreprise. Et pour cause, il y a quelques années encore, le coeur de l’activité d’AMD n’était autre que la vente de processeurs milieu de gamme voués essentiellement au grand public.

Dans le cadre de la Goldman Sachs Communacopia And Technology Conference, Lisa Su, CEO d’AMD, a d’ailleurs indiqué explicitement que la firme était désormais centrée en priorité sur les serveurs.

« Au cours de notre dernier trimestre, je pense que les centres de données ont représenté plus de 50 % de notre chiffre d’affaires », a commenté la dirigeante du groupe. « Nous sommes donc vraiment une entreprise qui s’occupe prioritairement des centres de données », a-t-elle poursuivi.

AMD : « a data center-first company »

Les chiffres donnent effectivement raison à Lisa Su. Le chiffre d’affaires d’AMD relatif à sa division data-center a en effet atteint les 2,834 milliards de dollars. C’est beaucoup plus que les revenus générés par les divisions client et gaming de l’entreprise, donnés respectivement à 1,492 milliard de dollars et 648 millions de dollars.

« Il est vraiment passionnant de voir comment le marché des centres de données s’est développé pour nous en tant qu’entreprise », a également indiqué Lisa Su, rappelant qu’au départ, la division data-center d’AMD ne représentait qu’une fraction relativement marginale du chiffre d’affaires de la firme.

Source : AMD

Ce que l’on retient aussi, c’est que ce changement devrait beaucoup influer sur la stratégie d’AMD à l’avenir. On peut même dire que c’est déjà le cas. Compte tenu des faibles avancées d’AMD sur les technologies graphiques ces dernières années, il est tout à fait permis de penser que la firme a déjà choisi de prioriser le développement de puces vouées aux serveurs… quitte à sacrifier sa progression sur le secteur du GPU, largement dominé par Nvidia.

Notons néanmoins que la montée en puissance d’AMD sur le marché des data-center est à relativiser… car en la matière Nvidia reste (très) loin devant. En janvier, le géant au caméléon annonçait ainsi avoir réalisé un chiffre d’affaires de 47,5 milliards de dollars sur la seule division data-center, affichant au passage une croissance insolente de 217% sur ce terrain. Une dynamique qui pourrait toutefois commencer à s’éroder.