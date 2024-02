Les finances de Nvidia donnent le vertige : le bénéfice a été multiplié par 6

L'ascension de Nvidia ne s'arrête pas. Le constructeur de cartes graphiques et de puces dédiées à l'IA a réalisé un nouveau trimestre record.

Où s’arrêtera Nvidia ? Le géant du semi-conducteur continue de battre tous les records du secteur, mois après mois. Porté par l’IA depuis plus d’un an, Nvidia a récemment dépassé Alphabet (Google) et Amazon, pour devenir la troisième entreprise la plus valorisée au monde, derrière les champions Apple et Microsoft.

La firme devait présenter ses résultats financiers dans la soirée du mercredi 21 février au jeudi 22 février. La bourse craignait l’éclatement d’une bulle. Il n’en est rien : la firme a multiplié par trois ses ventes et l’action est prête à s’envoler.

Un bénéfice net multiplié par six

61 milliards de dollars de chiffre d’affaires et un bénéfice net multiplié par six, pour atteindre 30 milliards de dollars. Les chiffres donnent le vertige et ont été réalisés par Nvidia de janvier 2023 à janvier 2024.

La firme a notamment réussi à réaliser un chiffre d’affaires de 47,5 milliards, une croissance de 217 %, sur la seule division Data Center, celle où Nvidia vend des puces IA aux géants de la tech comme Microsoft et Google dans leur course à l’armement.

Les ventes de cartes graphiques pour les joueurs ? C’est devenu un simple hobby pour Nvidia. L’activité ne représente que 10,4 milliards de dollars, avec une croissance de 15 % sur l’année. C’est évidemment une grande somme, mais la disparité avec les résultats dans l’IA est évidente. Côté créateur de contenu, Nvidia réalise un chiffre encore plus petit, 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires et une croissance de 1 %.

La concurrence se prépare

Nvidia a bénéficié d’une année où le géant était, peu ou prou, le seul intermédiaire pour qui voulait investir massivement dans l’IA. Mais la situation pourrait bientôt évoluer. Sans parler des promesses de Groq, Microsoft prépare sa propre puce dédiée à l’IA pour se séparer de Nvidia.

Les concurrents historiques de la marque, AMD, Intel ou encore Qualcomm travaillent aussi au développement de leur activité de ventes de puces pour les datacenters dédiés à l’IA.

On ne peut pas encore savoir si ces différentes tentatives de concurrencer Nvidia vont payer, mais on peut imaginer raisonnablement que la croissance du groupe n’est pas infinie. Rendez-vous en février 2025 pour le prochain bilan.