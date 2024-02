Nvidia devient la 3e entreprise au monde, devant Amazon et Google

Nvidia est vraiment devenue l'entreprise favorite des investisseurs. Avant la présentation de ses résultats financiers, l'entreprise est devenue la 3e la plus valorisée au monde derrière Apple et Microsoft.

Où s’arrêtera l’ascension de Nvidia ? Autrefois principalement connue pour ses cartes graphiques gaming, l’entreprise est devenue en quelques années un champion international de la puissance de calcul. C’est notamment l’intelligence artificielle qui a permis à la firme de vraiment prendre son envol. En seulement un an, elle a multiplié par 8 ses bénéfices.

Aujourd’hui, elle rivalise même en bourse avec Alphabet, la maison mère de Google, et Amazon. Parlera-t-on bientôt des GAMAMN ?

Une entreprise à 1,72 billion de dollars

En regardant dans le rétroviseur, on peut constater l’évolution de l’action de Nvidia en bourse. L’entreprise a très vite gravi les échelons. Une action Nvidia coutait 40 dollars en 2019, contre près de 700 dollars aujourd’hui en 2024. C’est la première fois qu’une entreprise principalement impliquée dans les semiconducteurs, le hardware, parvient à s’immiscer parmi les géants de la tech comme Apple, Microsoft ou Google. Nvidia est devenu la 3e entreprise la plus valorisée au monde.

Toutefois, cette belle histoire pourrait bien s’arrêter très bientôt. Nvidia doit présenter ses résultats financiers ce mercredi 21 février 2024 et la Bourse attend vivement les détails. Au point ou l’action de Nvidia a connu quelques turbulences, la marque s’est laissé rattraper par Amazon et Google sur ce début de semaine. En revanche, si les résultats financiers dépassent les attentes de Wall Street, Nvidia pourrait de nouveau connaitre un envol financier.

À l’horizon, la concurrence se prépare toutefois pour ne pas laisser entièrement le marché de l’IA à Nvidia. On peut penser à Groq, une petite startup qui veut proposer une autre philosophie que le tout GPU de Nvidia, mais aussi et surtout à Microsoft. Ce dernier est aussi l’un des champions de l’IA depuis un an, et aimerait bien ne plus être dépendant des cartes graphiques Nvidia pour alimenter ses datacenters. Microsoft est au travail sur des puces dédiées à l’IA pour remplacer les couteux GPU de Nvidia.