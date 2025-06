Asus a une solution radicale pour éviter les câbles fondus des GeForce RTX 50

Asus intègre un nouveau système d’alimentation pour les GPU pour faire face à la multiplication des câbles fondus.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Si la situation ne s’est pas généralisée, les cas de câbles d’alimentations fondus pour les possesseurs de cartes graphiques RTX 50 continuent de se multiplier.

Une situation qui pousse toute l’industrie, des constructeurs d’alimentation aux constructeurs de cartes graphiques en passant par les créateurs de carte mère à trouver des solutions pour ces pièces qui peuvent rapidement coûter plusieurs milliers d’euros. La dernière solution en date est celle portée par Asus qui propose tout simplement de changer la manière dont seraient alimentées les GPU, rapporte Tom’s Hardware.

Un nouveau connecteur d’alimentation

Câbles mal connectés, torsions des câbles, mauvais pilotes, utilisation d’adaptateurs pas franchement adaptés… les raisons ne manquent pour expliquer les raisons de ces surchauffes.

Jusqu’à 39 % de remise chez Dell PC portables, écran gaming, accessoires… Les soldes d’été ont commencé chez Dell ! On a même selectionné pour vous l’ordinateur portable Dell Inspiron 15 : en promotion à 399 euros seulement, avec un processeur AMD Ryzen 7, 16 Go de RAM et un écran 120 Hz.

Ici Asus choisit de mettre en place un nouveau connecteur amovible sur sa carte mère et / ou carte graphique appelé BTF pour Back to The Future. Cette alimentation clipsable peut se substituer à l’alimentation avec 16 broches que l’on retrouve d’habitude sur ce GPU. Pratique pour ceux qui n’auraient pas une architecture complète en BTF.

Connecteur BTF sur une carte graphique Asus GeForce RTX. // Source : Asus

Une connexion résistante

Pour démontrer l’intérêt de cette connexion, Tony Yu, directeur général d’Asus Chine, a présenté lors d’une vidéo sur Bilibili la résistance de celle-ci.

En fournissant 607 W au GPU, le connecteur est resté à 35°C, lorsqu’il a atteint 1900 W soit la puissance nécessaire pour alimenter trois RTX 5090, la température est montée à 41°C alors qu’avec les câbles à broches cette dernière pouvait atteindre les 70°C.

D’autres tests ont également démontré qu’il était possible, selon la configuration, de brancher des connecteurs à broches et des BTF les connecteurs se partageant alors la puissance pour alimenter le GPU. Reste à savoir dans quel cadre ce genre de configuration serait utilisé.

En attendant, le système BTF semble représenter une alternative plus qu’intéressante face à des cartes graphiques de plus en plus gourmandes.