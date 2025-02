RTX 5090 : encore un cas de câble fondu chez Nvidia, faut-il s’inquiéter ?

Un utilisateur de la nouvelle carte graphique GeForce RTX 5090 Founders Edition de Nvidia a récemment signalé un problème inquiétant sur Reddit.

Selon le témoignage d’un utilisateur, le connecteur d’alimentation 12VHPWR de sa carte RTX 5090 aurait fondu lors d’une session de jeu, soulevant de nouveau des questions sur la fiabilité de ces composants haute puissance. Ce n’est pas le premier cas de défaillance pour la dernière-née de Nvidia.

L’incident s’est produit alors que l’utilisateur jouait à Battlefield 5, avec une consommation électrique de la carte oscillant entre 500 et 520 watts. Alerté par une odeur de brûlé, il a immédiatement éteint son PC, mais les dégâts étaient déjà visibles : le connecteur d’alimentation de la RTX 5090 ainsi que le câble relié à l’alimentation avaient fondu.

Nvidia ne serait pas en cause cette fois-ci

Un élément important à noter est que l’utilisateur employait un câble tiers de la marque Moddiy, et non celui fourni d’origine avec la carte graphique. Bien que ce câble soit présenté comme compatible avec les normes ATX 3.0 et PCIe 5.0, supportant jusqu’à 600 watts, son utilisation pourrait avoir contribué au problème.

L’origine exacte de cet incident reste alors à déterminer. L’utilisateur affirme avoir correctement installé le câble, entendant même un clic lors de son insertion. De plus, il utilisait ce même câble depuis deux ans sur une RTX 4090 sans rencontrer de souci.

Le bloc d’alimentation Asus ROG Loki a également été affecté, son connecteur 12V-2×6 ayant aussi fondu. L’utilisateur suspecte d’ailleurs que le problème pourrait provenir de l’alimentation, notant des dommages plus importants de ce côté.

Il est peu probable que la conception de la RTX 5090 soit en cause ici, contrairement à la génération précédente. Nvidia a en effet pris des mesures pour réduire les contraintes sur le port d’alimentation, notamment en inclinant le connecteur. De plus, l’entreprise a assuré que les connecteurs de la série RTX 5000 étaient peu susceptibles de fondre malgré leur TDP élevé.

Certains partenaires de Nvidia, comme Zotac et MSI, ont néanmoins ajouté des fonctionnalités de sécurité supplémentaires à leurs cartes, telles qu’un voyant lumineux ou un embout jaune visible sur le câble pour garantir une connexion correcte. L’utilisateur prévoit de faire une réclamation de garantie auprès de Nvidia et d’Asus, mais on peut craindre que l’utilisation d’un câble tiers ne complique sa démarche.