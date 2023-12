Nvidia : pour éviter de faire fondre le connecteur de votre GeForce RTX 4090, utilisez un…. sèche-cheveux ?

La fabricant d'alimentation Seasonic a proposé une astuce plutôt originale pour réduire le risque de brûler le connecteur présent sur sa carte graphique RTX 4090 : utiliser un sèche-cheveux pour assouplir le câble. Pas bête en vrai.

L’affaire des connecteurs de cartes graphiques qui fondent n’en finira sans doute jamais de faire parler d’elle. Le nouveau connecteur 12VHPWR des GeForce RTX 4090 de Nvidia semble toujours aussi problématique pour les utilisateurs, et ce, depuis plus d’un an.

Alors que de nombreuses solutions sont proposées par divers fabricants depuis des mois, comme des câbles en angle droit ou un connecteur 12V-2×6 plus sécurisé (compatible avec les prochaines RTX Super), Seasonic y va aussi de son grain de sel.

Le fabricant réputé d’alimentations pour PC a en effet publié un guide à destination de ses utilisateurs afin de réduire au maximum la possibilité de surchauffe des connecteurs branchés à cartes graphiques haut de gamme de Nvidia. Et l’un de ses conseils est d’utiliser… un sèche-cheveux.

Un sèche-cheveux pour éviter la surchauffe ?

Les instructions présentes sur le site officiel de Seasonic sont très claires : pour sécuriser au maximum la connexion du câble d’alimentation lié au GPU, il faut faire très attention à sa courbure.

La position du connecteur 12VHPWR pour cartes graphiques force en effet à courber le câble, ce qui n’est pas bon pour la tension des différentes broches, bien plus nombreuses sur cette génération.

Si le constructeur rappelle l’une des instructions déjà bien connue depuis l’année dernière, à savoir n’appliquer la courbure qu’à partir des 35 premiers millimètres, son autre astuce est pour le moins originale.

Pour assouplir le câble, Seasonic préconise d’utiliser un sèche-cheveux sur la zone à plier, ce qui occasionnera moins de pression sur les différents pins de la prise une fois branchée. Le constructeur a cependant retiré cette instruction de son site à l’heure où nous écrivons ces lignes, en réponse aux différentes moqueries qui ont pu émerger ces dernières heures sur le web.

Un nouveau câble pour les gouverner tous

Il n’en reste que cette astuce n’est pas la plus idiote et peut, dans bien des cas, faciliter le cable management d’un ordinateur fixe. Seasonic propose cependant une solution plus durable avec un nouveau câble 12V-2× 6 doté d’un connecteur en angle droit pour les cartes graphiques de 2024 et au-delà, à l’instar de ce que propose déjà un fabricant comme CableMod.

Ces câbles seront disponibles dans un premier temps pour quelques centaines d’utilisateurs avant d’être livrées avec les prochaines alimentations de la marque en 2024, notamment pour les futures GeForce RTX Super.