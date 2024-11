Bundle et produits solo à prix cassés, Laifen frappe fort pour le Black Friday

Cheveux brillants et sourire impeccable à prix barré, c’est la promesse de Laifen avec ses offres du Black Friday. En avance, la marque propose déjà 40 % sur ses brosses à dents Wave et ses sèche-cheveux Swift.

Quel meilleur moment pour anticiper les cadeaux de Noël que la période du Black Friday ? Avec de très belles promotions un peu partout, cette période est l’une des plus intéressantes pour offrir ou s’offrir le meilleur de la tech’ sans vider son compte en banque.

Et Laifen l’a bien compris en proposant, jusqu’au 2 décembre, pléthore d’offres sur ses deux principaux produits : les brosses à dents électriques Laifen Wave et ses sèche-cheveux Laifen Swift. Jusqu’à – 40% sur les produits pris en lots ou individuellement, le constructeur propose ainsi :

Laifen Swift : le sèche-cheveux qui respecte vraiment vos cheveux

Tout le monde ne le sait pas forcément, mais le séchage à température élevée, peut non seulement causer des sensations de brûlure, mais aussi endommager durablement la fibre capillaire en laissant les cheveux secs et cassants.

Le Swift de Laifen est également adapté pour les animaux grâce à ses températures douces. // Source : Laifen

Le Laifen Swift propose une solution durable avec ses trois modes de température ajustables, offrant ainsi un séchage respectueux de la santé des cheveux :

Mode « température ambiante » , qui utilise l’air de la pièce pour un séchage doux ;

, qui utilise l’air de la pièce pour un séchage doux ; Mode « tiède » , réglé à 50 degrés, assurant un séchage rapide tout en préservant la kératine capillaire ;

, réglé à 50 degrés, assurant un séchage rapide tout en préservant la kératine capillaire ; Mode « chaud », conçu pour un usage bref, permettant un séchage efficace sans risque de brûlure.

Le sèche-cheveux Laifen Swift possède trois modes de température. // Source : Laifen

Pour garantir un contrôle optimal, le Laifen Swift est équipé d’un code couleur indiquant la température choisie : bleu pour la température basse, jaune pour la température moyenne, et rouge pour la température élevée.

Le Laifen Swift trouvera parfaitement sa place dans votre salle de bain. // Source : Laifen

Au niveau sonore, le Laifen Swift se distingue par sa discrétion : son volume à puissance maximale est de 59 dB, bien inférieur à la moyenne habituelle des sèche-cheveux, qui est souvent supérieure à 69 dB.

Laifen Wave : la brosse à dents qui retarde votre visite chez le dentiste

Parmi les recommandations d’hygiène bucco-dentaire, une constante demeure : un brossage doux et adapté reste essentiel pour une bouche saine. La brosse à dents électrique Laifen Wave intègre parfaitement cette approche, grâce à un système d’oscillation jusqu’à 60° et des vibrations haute fréquence, garantissant un brossage conforme aux préconisations.

La Laifen Wave prend soin de vos dents en douceur. // Source : Laifen.

La Laifen Wave est équipée de trois têtes de brossage distinctes, chacune pour un usage spécifique : une pour prendre soin des gencives, une qui se concentre sur le nettoyage, et une dernière conçue pour restaurer la blancheur et l’éclat des dents.

Toutes les têtes de brossage sont antibactériennes, une caractéristique appréciable face à la multitude de micro-organismes présents dans la cavité buccale. En complément, Laifen propose un pack de trois têtes identiques pour un prix abordable de 9,99 euros.

La brosse à dents Laifen Wave. // Source : Laifen

Le corps de la brosse Laifen Wave est pensé pour maximiser le confort et l’efficacité du brossage. Doté d’un socle en acier inoxydable, ergonomique et facile à prendre en main, il intègre la batterie, le bouton d’alimentation, des indicateurs lumineux pour chaque mode ainsi qu’un mode avion, évitant toute activation accidentelle lors de déplacements. Rechargeable via son port dédié, la Laifen Wave se veut compacte, sans nécessiter de socle de chargement.

La brosse à dents électrique Laifen Wave et son app pour bien la paramétrer // Source : Laifen

Enfin, Laifen accompagne son produit d’une application complète, permettant un suivi quotidien du brossage ainsi qu’un menu de réglages pour personnaliser l’intensité du brossage selon la tête utilisée.