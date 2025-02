La Nvidia RTX 5090 confrontée à des défaillances : voici ce qu’il se passe chez les premiers clients

La sortie tant attendue des RTX 5090 tourne au cauchemar pour Nvidia, en tout cas pour les premiers rares clients. Des problèmes techniques transforment ces cartes graphiques haut de gamme en presse-papiers.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Après la pénurie, les pannes. Des utilisateurs du monde entier signalent que leurs RTX 5090 et 5090D (version chinoise) flambant neuves deviennent totalement inutilisables après installation.

Que se passe-t-il ?

Le problème semble avoir plusieurs origines potentielles. La première concerne les pilotes, ces logiciels essentiels qui permettent à votre PC de communiquer avec la carte graphique.

De nombreux utilisateurs rapportent que leurs problèmes sont apparus immédiatement après l’installation des derniers pilotes Nvidia. Dans les cas les plus graves, la carte n’est tout simplement plus reconnue par l’ordinateur — on dit alors qu’elle est « briquée », comme si elle était devenue aussi utile qu’une brique.

Les difficultés ne s’arrêtent pas là. La nouvelle génération RTX 5090 est la première à utiliser pleinement la norme PCIe 5.0, un nouveau standard de connexion entre la carte graphique et la carte mère.

Cette technologie, censée apporter plus de performances, pourrait paradoxalement être à l’origine de certains problèmes, particulièrement sur les cartes mères plus anciennes. Certains experts suggèrent que des perturbations du signal électrique pourraient survenir.

Des solutions provisoires

Face à cette situation, quelques solutions temporaires émergent. Certains utilisateurs ont réussi à stabiliser leur système en forçant la carte à fonctionner en mode PCIe 4.0 via les paramètres du BIOS.

Les constructeurs partenaires de Nvidia sont particulièrement touchés. Les cartes des marques Colorful et Manli semblent les plus affectées, mais même les modèles Gigabyte, pourtant réputés pour leur fiabilité, n’échappent pas aux problèmes.

Ironiquement, les problèmes d’approvisionnement que connaît actuellement le marché des cartes graphiques jouent un rôle protecteur. Comme peu d’utilisateurs ont pu mettre la main sur ces nouveaux modèles, le nombre de victimes reste relativement limité.

La balle est maintenant dans le camp de Nvidia. L’entreprise doit rapidement proposer des solutions, que ce soit sous forme de nouveaux pilotes, de mises à jour du BIOS, voire de révisions matérielles. Pour l’instant, le géant américain reste étrangement silencieux, ce qui ne fait qu’alimenter les inquiétudes des utilisateurs.

En attendant une réponse officielle, les propriétaires de RTX 5090 défectueuses n’ont que deux options : patienter en espérant une solution logicielle, ou faire jouer leur garantie pour un remboursement. Cette situation rappelle étrangement le lancement des RTX 4090, qui avait déjà été marqué par des problèmes de connecteurs d’alimentation.