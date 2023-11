Microsoft en concurrence avec Nvidia : voici sa toute première puce ARM

Microsoft vient d'annoncer ses premières puces 100% personnalisées pour ses centres de données, notamment sur les tâches liées à l'IA.

Microsoft a dévoilé aujourd’hui ses premières puces dédiées à son service cloud Azure, une initiative qui lance officiellement le constructeur dans la course des puces IA face à Nvidia, mais aussi Intel et AMD.

Microsoft Azure Maia, une puce IA pour concurrencer Nvidia

La première de ces puces est surement la plus importante stratégiquement pour Microsoft : Azure Maia est la première puce d’accélération IA du constructeur et sera utilisé dans ses centres de données pour des tâches liées à OpenAI (dont ChatGPT) mais aussi Github Copilot.

L’objectif est ici pour Microsoft de maitriser encore plus le stack matériel de ses propres infrastructures tout en offrant des optimisations à tous les niveaux pour ses clients Azure :

La possibilité de construire son propre silicium permet à Microsoft de s’assurer que les puces fonctionnent de manière optimale sur ses charges de travail les plus importantes. Le processus de test comprend la détermination des performances de chaque puce dans différentes fréquences d’horloge, les valeurs des températures et d’alimentation pour des performances optimales et, surtout, le test de chaque puce dans les mêmes conditions et configurations que celles qu’elle connaîtrait dans un centre de données Microsoft réel.

La puce Microsoft Azure Maia a d’ailleurs été conçue en collaboration étroite avec OpenAI, qui s’en servira pour entrainer des modèles encore plus demandant, qu’il s’agisse de GPT-4 ou DALL·E 3.

Nvidia domine encore largement ce marché et Microsoft le sait bien puisque la firme exploite les GPU du constructeur dans ses propres infrastructures, en complément de ses propres puces.

En plus d’Azure Maia, Microsoft a aussi dévoilé Azure Cobalt, un CPU basé sur l’achitecture ARM cette fois dédié aux taches de calculs plus généralistes sur ses centres de données. Celle-ci a été conçue pour offrir un niveau de performance par watt optimal.

Si ces puces sont destinées aux datacenters de Microsoft en premier lieu, elle ouvre la voie à de futures puces pour le matériel Microsoft grand public.

Pour aller plus loin

Microsoft veut migrer Windows dans le cloud et sur ARM

ARM, le futur du PC selon Microsoft

N’en doutez pas : le principal du chiffre d’affaires de Microsoft réside dans Azure, son offre cloud dédiée aux clients professionnels. Tout comme Intel, AMD et Nvidia, la vente de matériel pour le grand public est loin d’être majoritaire dans la stratégie du constructeur.

Mais qui peut le plus peut le moins et on peut affirmer sans trop se tromper que Microsoft se servira de ces enseignements avec ces deux puces pour renforcer son offre matérielle.

On pense notamment à la gamme Surface Pro X, une tablette premium qui proposait en 2019 sa propre architecture ARM intitulée Microsoft SQ1. Cette dernière restait basée sur la puce Qualcomm Snapdragon 8cx, même si Microsoft y avait largement contribué.

On le sait, Microsoft croit dur comme fer à l’ARM comme étant le futur du secteur PC et penserait même à utiliser cette architecture dans sa future Xbox en 2028. L’architecture faisant les beaux jours d’Apple avec ses MacBook Mx depuis 2020, l’année 2024 sera décisive pour le secteur : Qualcomm a annoncé sa propre puce ARM pour PC Snapdragon X Elite alors que Nvidia et Intel pourraient se positionner d’ici deux ans.

Pour aller plus loin

Après Apple, Nvidia et AMD parient sur les puces ARM pour l’avenir du marché PC

La présente annonce de Microsoft n’est donc que le début pour le constructeur.