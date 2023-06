Microsoft veut migrer Windows dans le cloud et sur ARM

Un document du procès entre Microsoft et la FTC dévoile une partie de la stratégie du géant américain, notamment concernant Windows. La firme semble frustrée par le succès d'Apple avec ses Mac M1/M2.

On en connait plus sur la stratégie de Microsoft avec Windows grâce à un document confidentiel que Frandroid a pu consulter dans le cadre du procès entre Microsoft et la FTC. Il s’agit d’un rapport sur la stratégie du groupe tout entier partagé le 9 juin 2022 entre Phil Spencer et Bonita Armstrong, respectivement en charge de Microsoft Gaming et directrice des finances et de l’administration.

Dans ce document, pour chacune de ses activités, Microsoft fait le point sur la situation, sur sa stratégie pour l’année fiscale et surtout sur ses plans pour le futur. C’est cette dernière partie qui a retenu notre attention dans le cas de Windows.

Déplacer Windows 11 dans le cloud

Pour son exercice financier, Microsoft souhaite avant tout favoriser la croissance de Windows 11 et de ses abonnements autour du système comme le PC Game Pass ou Microsoft 365 Personal. Au-delà, Microsoft indique vouloir « déplacer Windows 11 de plus en plus vers le Cloud ».

Microsoft veut "déplacer Windows 11 vers le Cloud" pour arriver une version de Windows que l'on peut "streamer sur n'importe quel appareil".

Il s’agirait de construire une version de Windows que l’on peut streamer sur n’importe quel appareil et qui utilise la puissance du cloud pour « permettre des services propulsés par l’IA ». Il est vrai que l’intelligence artificielle générative demande pour le moment de grandes ressources pour certains modèles comme GPT d’OpenAI.

Évidemment, on imagine mal Microsoft abandonner la version locale de son système d’exploitation. Mais la firme semble très sérieuse à l’idée d’améliorer son offre cloud qui concernera notamment les utilisateurs de Chromebooks et de Mac.

Dans le même document, Microsoft fait une comparaison de ses résultats avec la concurrence. La firme y note une forte de pression sur le marché du PC à plus de 800 dollars de la part d’Apple qui « continue d’investir dans ses puces Apple M » et sur l’entrée de gamme de la part de Google avec ses Chromebooks.

Plus précisément concernant Apple, Microsoft a dédié une autre slide à son concurrent de toujours pour louer l’investissement de la marque à la pomme dans ses propres puces. On peut y lire qu’Apple a présenté son casque de réalité mixte à son conseil d’administration. Celui-là même qui deviendra l’Apple Vision Pro un an plus tard.

Microsoft veut aussi proposer ses propres puces

C’est donc sans surprise que l’on peut lire que Microsoft veut aussi investir dans le développement de ses propres puces. Du « silicium sur mesure » permettrait à l’écosystème Windows et aux produits Surface de devenir plus compétitif.

Pour atteindre ses objectifs, Microsoft souhaite « continuer d’innover avec nos produits Surface et le silicium sous-jacent pour améliorer les performances de Windows ». La firme note plus clairement « nous passerons à une technologie basée sur ARM pour s’assurer que Windows reste un système de premier rang ».

La firme aimerait intégrer sa future solution ARM avec Windows avec une optimisation à la hauteur de ce que fait Apple avec ses Mac. Elle décrit une stratégie « SoC + OS » qui permettrait à Windows de gagner en performance et réduire sa consommation, un avantage compétitif permis par ARM. Microsoft semble particulièrement frustrée par le x86 : « Quasiment tous les appareils Windows sont sous x86 aujourd’hui. Nous devons guider l’écosystème vers ARM pour optimiser le prix et les fonctionnalités ». Pas sûr qu’AMD et Intel apprécient ces révélations.

Cela fait plusieurs années que Microsoft met un pied timide dans le bassin d’ARM, mais Apple a réussi à prendre de vitesse la firme de Redmond en faisant des puces mobiles, son seul avenir. Il semblerait que pour l’avenir de Windows, Microsoft soit plus motivée que jamais à embrasser ce nouvel écosystème.

