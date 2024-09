La bulle de l’IA éclate-t-elle ? Nvidia perd gros en Bourse

279 milliards de dollars. C’est la somme astronomique que Nvidia a perdu en une seule journée de trading.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

La ruée vers l’or de l’intelligence artificielle connaît-elle ses premiers revers ? Nvidia, considérée comme la poule aux œufs d’or du secteur, vient de subir un coup dur en Bourse qui pourrait bien marquer un tournant dans la perception des investisseurs.

La chute vertigineuse de Nvidia

Mardi dernier, 3 septembre 2024, Nvidia a vécu une journée noire en Bourse. L’action du géant des puces IA a dégringolé de 9,53 %, passant de 119,37 $ à la clôture de lundi à 108 $ à la fin de la séance de mardi. Cette chute brutale s’est traduite par une perte de capitalisation boursière de 279 milliards de dollars. Pour mettre les choses en perspective, c’est comme si une entreprise de la taille de Netflix disparaissait du jour au lendemain. C’est la plus importante perte de valeur enregistrée par une entreprise américaine en une journée.

Mais qu’est-ce que ça veut dire concrètement, la « capitalisation boursière » ? C’est simple : si vous avez un gâteau (l’entreprise) découpé en plein de petites parts (les actions). La capitalisation, c’est la valeur de toutes ces parts mises bout à bout. Quand le prix d’une part baisse, la valeur totale du gâteau diminue. Et dans le cas de Nvidia, c’est comme si on avait retiré une énorme tranche du gâteau d’un seul coup.

Cette dégringolade n’est pas un cas isolé. D’autres géants de la tech, tous impliqués dans la course à l’IA, ont également vu rouge : Microsoft a perdu 1,85 %, Apple 2,72 %, et Google pas moins de 3,94 %.

Les raisons derrière la débâcle

Alors, pourquoi ce coup de froid soudain sur l’IA, la technologie censée révolutionner le monde ? Plusieurs facteurs entrent en jeu.

Premièrement, il y a ce qu’on appelle le « retour à la réalité ». BlackRock, le plus gros gestionnaire d’actifs au monde, a sorti un rapport qui fait un peu l’effet d’une douche froide. En gros, ils disent que les entreprises qui ont mis des tonnes de fric dans l’IA commencent à stresser. Pourquoi ? Parce que les bénéfices tant attendus tardent à se pointer.

Deuxièmement, il y a un décalage entre ce que les investisseurs veulent (du cash, maintenant !) et ce que les entreprises tech leur proposent (des supers projets pour plus tard).

Enfin, Nvidia a un autre souci sur les bras : le ministère américain de la Justice lui a envoyé une convocation. Ils veulent savoir si l’entreprise n’aurait pas un peu triché avec les règles de la concurrence. D’ailleurs, il y a la même chose en France.

Pour aller plus loin

La justice française va attaquer Nvidia pour abus de position dominante

Un coup de mou passager ?

Tout ça nous amène à nous poser des questions sur l’avenir de l’IA en Bourse. Est-ce que c’était juste une grosse bulle qui commence à se dégonfler ? Ou juste un petit coup de mou passager ?

Ce qui est sûr, c’est que l’IA reste une technologie avec un potentiel énorme. Mais comme pour toute révolution, il y a toujours un moment où l’enthousiasme initial se heurte à la dure réalité. Les entreprises doivent maintenant prouver que leurs investissements en IA peuvent vraiment se traduire en bénéfices concrets.

Pour Nvidia et les autres géants de la tech, le défi est clair : il ne suffit plus de promettre la lune, il faut livrer des résultats tangibles. Les investisseurs, eux, vont probablement devenir plus prudents et exigeants dans leurs choix.