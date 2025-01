Quasiment absentes au CES, les Radeon RX 9070 auront droit à leur propre évènement promet AMD

Annoncées en toute discrétion au CES, les nouvelles Radeon RX 9070 et 9070 XT ont surtout brillé par leur quasi absence à Las Vegas. Conscient du problème, AMD prévoit de corriger le tir « dans un futur proche ».

L’AMD Radeon RX 7900 GRE pour illustration // Source : AMD

Retirée au dernier moment — semble-t-il — de la conférence d’AMD au CES, les Radeon RX 9070 et 9070 XT ont finalement été présentées presque craintivement, par l’intermédiaire d’un simple communiqué et de quelques diapositives transmises à la presse en amont de l’évènement.

Si cette discrétion résulte sûrement d’une volonté de ne pas apparaître en position de faiblesse face au mastodonte Nvidia (et à l’annonce des puissantes RTX « Blackwell »), AMD semble avoir pris conscience qu’il faudrait faire mieux.

Dans le cadre de leur dernier Webinar « Meet the Experts », les cadres d’AMD admettent ainsi à mi-mot avoir été un chouia trop timides sur ce point, et estiment effectivement que les nouvelles Radeon méritent « leur propre moment sous les projecteurs ».

« Stay tuned… »

En l’occurrence, c’est Donny Woligroski, le Senior Processor Technical Marketing Manager d’AMD qui s’est principalement exprimé sur le sujet. En réponse aux interrogations d’une partie de l’assistance, l’intéressé a expliqué que plus d’informations concernant les Radeon RX 9070 et 9070 XT (et les autres modèles 9000 ?) arriveraient prochainement.

« Tout ce que je peux dire à propos des Radeon [9000], c’est ce que nous avons déjà dit, et ce que nous pouvons dire. Nous pensons qu’elles méritent d’être mises en avant, et au CES, les choses peuvent être un peu noyées sous une quantité massive d’informations », a-t-il indiqué « Restez donc à l’écoute ; vous n’allez pas tarder à en entendre parler. Dans un avenir proche ».

Comme le souligne VideoCardz, ces propos font écho à de précédentes déclarations de Frank Azor, responsable du gaming chez AMD, qui avait lui aussi indiqué pendant le CES, lors d’interviews, qu’un autre évènement AMD serait bientôt d’actualité.

Selon toute logique, cette présentation plus fouillée des nouvelles cartes graphiques Radeon devrait donc intervenir rapidement. Ces dernières sont en effet attendues quelque part sur le premier trimestre 2025, sans plus de précisions là non plus.