Ces montres très attendues profiteront d’une fonction rare sur les modèles concurrents

En amont de la présentation de sa nouvelle montre Watch X2, le responsable produit d’Oppo a confirmé qu’elle permettra une mesure de la tension artérielle.

La OnePlus Watch 2 // Source : Chloé Pertuis – Frandroid

En ce début d’année, les rumeurs autour des prochaines montres connectées d’Oppo et de OnePlus battent leur plein. Il faut dire que les modèles de l’an dernier, les Oppo Watch X, OnePlus Watch 2 et OnePlus Watch 2R, nous avaient particulièrement séduit en raison de leur autonomie.

Alors qu’on espérait un lancement des nouvelles montres avec la présentation du OnePlus 13 la semaine dernière, il n’en fut rien. Cependant, dans une publication sur Weibo ce mardi, le responsable produit d’Oppo a livré davantage d’informations sur la prochaine montre connectée de la marque, l’Oppo Watch X2.

Dans son post, Zhou Yibao partage une photo de la montre, masquée derrière une coque de protection. On peut néanmoins y deviner un design relativement similaire à celui de l’Oppo Watch X première du nom, avec une excroissance sur le côté droit, une couronne rotative en haut et un bouton allongé en bas. La montre devrait par ailleurs conserver son écran rond.

Une montre avec détection de la pression sanguine

Surtout, l’image permet de découvrir une fonctionnalité qui n’était pas proposée sur les précédentes montres du groupe chinois, avec un système d’alerte en cas de détection d’une tension artérielle trop élevée. L’écran affiche ainsi une alerte afin de prévenir l’utilisateur d’une pression sanguine trop élevée entre 15 et 18 heures.

L’Oppo Watch X2 // Source : Zhou Yibao

Dans le texte qui accompagne la photo, Zhou Yibao confirme que cette fonction sera bien présente dans la prochaine montre Oppo :

J’ai ouvert la montre et j’ai vu une alerte concernant un risque de pression artérielle élevée. J’ai été surpris. Il semble que je doive faire plus attention à mon régime et à mon repos à l’avenir. En février, nous présenterons non seulement le smartphone pliant le plus fin du monde, l’Oppo Find N5, mais aussi la nouvelle Oppo Watch X2.

On devrait donc en savoir plus très rapidement au sujet de la montre connectée d’Oppo, attendue le mois prochain.

Rappelons qu’Oppo et OnePlus partagent leurs lignes de production et leur recherche et développement. Dès lors, il paraît plus que probable que les deux marques chinoises reprennent la même stratégie que l’an dernier, à savoir lancer des modèles de montres similaires pour la future OnePlus Watch 3 et l’Oppo Watch X2.

Les deux montres sont par ailleurs attendues avec des versions « Pro » plus hautes en gamme, même si on ignore encore quelles seront les fonctionnalités prévues sur ces modèles premium.