Voici à quoi ressemblera l’une des montres les plus attendues de l’année

Déjà certifiée en Chine, la future Oppo Watch X2 devrait reprendre le même design que le modèle précédent, ainsi que celui de sa jumelle, la OnePlus Watch 3.

La Oppo Watch X // Source : Oppo

Après une Oppo Watch X particulièrement convaincante l’an dernier, la marque chinoise devrait très prochainement dévoiler sa nouvelle montre connectée, l’Oppo Watch X2.

Ce jeudi, le site 91Mobiles a mis la main sur la certification de la montre auprès de la TENAA, l’autorité chinoise en charge de la régulation des communications. De quoi en apprendre un peu plus sur cette montre connectée, mais également découvrir son design.

La certification vient ainsi confirmer que la montre tournera sous « Android » — plus probablement le système Wear OS de Google — et qu’elle intégrera une batterie d’une capacité de 631 mAh. La montre devrait également profiter d’une connectivité 4G pour les communications, à la différence de la première Oppo Watch X qui se contentait du Wi-Fi.

Un design très similaire à celui de l’Oppo Watch X

Concernant le design, l’Oppo Watch X2 devrait cependant conserver le même aspect que le modèle de 2024, avec une forme ronde et une excroissance sur le côté droit du boîtier. La montre devrait par ailleurs intégrer un bouton en forme de couronne sur le côté droit.

Pour rappel, l’Oppo Watch X était une jumelle en tous points de la OnePlus Watch 2. On s’attend à ce que les deux marques du groupe Oplus utilisent la même stratégie pour l’Oppo Watch X2 et la OnePlus Watch 3 attendues dans les prochains jours.

Par ailleurs, les nouvelles montres profiteraient aussi d’une nouvelle mesure d’électrocardiogramme afin de permettre la réaliser de bilan de santé. Elles seraient également accompagnées de déclinaisons « Pro » plus avancées.

On devrait en savoir plus sur la OnePlus Watch 3 très bientôt. En effet, OnePlus tiendra une conférence le 7 janvier prochain pour sa gamme OnePlus 13 et pourrait en profiter pour dévoiler sa nouvelle montre. C’est à cette occasion qu’on pourrait en savoir plus sur le modèle estampillé Oppo, attendu pour être en tous points similaire à celui de OnePlus.