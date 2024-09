Cette montre Wear OS ultra autonome arrive en France, mais vous la connaissez déjà

Après la OnePlus Watch 2, Oppo lance en France sa propre version de la montre connectée ultra autonome, l’Oppo Watch X.

L’Oppo Watch X // Source : Oppo

En début d’année, OnePlus frappait un grand coup sur le marché des montres connectées sous Wear OS. Le constructeur chinois dévoilait en effet sa OnePlus Watch 2, une montre connectée proposant plus de deux jours d’autonomie en mode intensif.

Depuis, OnePlus a décliné sa montre dans une version un peu plus légère, la OnePlus Watch 2R, mais sans sacrifier son autonomie. Il faut dire que ces deux jours d’autonomie sont dus à l’utilisation non seulement de deux processeurs, mais également de deux systèmes d’exploitation fonctionnant en parallèle : Wear OS pour les applications, et RTOS pour l’utilisation classique.

Rapidement après l’annonce de la OnePlus Watch 2, c’est la marque Oppo qui avait étonné en dévoilant sa propre version de la montre connectée, l’Oppo Watch X. Rappelons que OnePlus et Oppo font désormais partie de la même entité, Oplus, et qu’ils partagent une grande partie de leurs équipes de recherche et développement.

Jusqu’à présent, les choses étaient relativement claires, avec la OnePlus Watch 2 lancée dans les marchés occidentaux et l’Oppo Watch X pour les marchés émergents. Cependant, face au succès de la OnePlus Watch 2, Oppo semble avoir voulu tirer son épingle du jeu et lancer à son tour son Oppo Watch X en France.

Un design et des caractéristiques identiques à la OnePlus Watch 2

On a ici affaire à une montre quasiment identique à la OnePlus Watch 2, que ce soit au niveau du logiciel ou des caractéristiques. L’Oppo Watch X s’en distingue quasi exclusivement par le logo Oppo au dos. Bien évidemment, les cadrans virtuels sont également adaptés à la marque et mentionnent eux aussi Oppo en non pas OnePlus.

La Oppo Watch X // Source : Oppo La Oppo Watch X // Source : Oppo

Pour les autres caractéristiques, on a droit à un design et des spécifications similaires à celles de la OnePlus Watch 2. L’Oppo Watch X embarque ainsi un écran rond Amoled de 1,43 pouce de diamètre, un capteur optique de fréquence cardiaque, une puce Snapdragon W5 Gen 1 et une compatibilité GPS double fréquence. La montre est annoncée avec jusqu’à 4 jours d’autonomie et 12 jours en mode économie d’énergie.

Prix et disponibilité de l’Oppo Watch X

L’Oppo Watch X sera disponible en France d’ici le mois de novembre. Elle sera lancée dans l’Hexagone au prix de 329,99 euros en deux coloris : noir ou argent.

À titre de comparaison, la OnePlus Watch 2, lancée initialement à 329 euros, se trouve désormais à moins de 270 euros. Par ailleurs, la OnePlus Watch 2R, plus légère, s’affiche quant à elle autour de 240 euros.