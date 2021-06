C’est officiel, OnePlus devient encore plus dépendant d’Oppo

Le cofondateur de OnePlus, Pete Lau, a annoncé un rapprochement renforcé entre sa marque et Oppo. Les deux marques travailleront désormais main dans la main sur leurs futurs produits.

Depuis un peu plus d’un an, OnePlus semble opérer de manière de plus en plus proche d’Oppo. Il faut dire que l’un des deux cofondateurs de l’entreprise, Carl Pei, a quitté le navire en octobre 2020, après le lancement du OnePlus Nord. De son côté, l’autre dirigeant de OnePlus, Pete Lau, est devenu responsable de la structure Oplus, en charge à la fois des produits OnePlus, Oppo et Realme.

Ce mercredi, c’est sur les forums de OnePlus que Pete Lau a annoncé les conséquences de ce rapprochement des différentes marques, et en particulier de OnePlus et Oppo :

Comme vous le savez, j’ai pris plus de responsabilités l’an dernier pour gérer la stratégie de produits de OnePlus et d’Oppo. depuis, nous avons intégré certaines de nos équipes à celles d’Oppo pour fluidifier nos opérations et capitaliser sur les ressources partagées. En constatant l’impact positif de ces changements, nous avons décidé d’intégrer davantage notre organisation avec Oppo.

Pete Lau ne précise pas encore en quoi consistera ce partenariat renforcé des deux marques au sein de l’entité Oplus, mais explique que cela permettra à OnePlus de profiter de « davantage de ressources pour créer d’encore meilleurs produits » et de pousser des mises à jour plus rapidement auprès des utilisateurs.

OnePlus continuera à sortir des produits OnePlus

Le cofondateur de OnePlus tient cependant à rassurer la communauté de la marque : il n’est pas question que la marque OnePlus disparaisse : « Nous allons continuer à opérer indépendamment, en nous concentrant sur le fait de vous proposer les meilleurs prooduits et expérience comme on l’a toujours fait ». « Nous continuerons à lancer des produits OnePlus, à organiser des événements et à discuter directement avec vous », complète Pete Lau.

Reste que, depuis un peu plus d’un an, le changement de stratégie de OnePlus — qui est passé de quatre nouveaux smartphones par an à sept rien qu’en 2020 — n’est pas pour rassurer. Nous nous demandions l’an dernier si OnePlus était toujours OnePlus. Surtout, en se rapprochant encore davantage d’Oppo, OnePlus pourrait lancer encore davantage de smartphones sur l’entrée et le milieu de gamme, au risque qu’il ne s’agisse que de simples redites de modèles déjà commercialisés par Oppo quelques mois plus tôt.