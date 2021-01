OnePlus confirme partager désormais sa R&D avec Oppo et Realme

Le rapprochement entre OnePlus et Oppo se fait de plus en plus concret, le premier ayant annoncé avoir confié une partie de sa recherche et développement à OPLUS.

C’était un secret de polichinelle compte tenu des derniers smartphones annoncés par OnePlus et de leur similarité avec des appareils Oppo. Néanmoins, la marque chinoise a confirmé ce jeudi au site Android Authority qu’elle partageait désormais son pôle de recherche et développement avec Oppo.

« Afin de maximiser les ressources et d’augmenter la position de croissance de OnePlus, nous sommes en train d’intégrer davantage une partie des capacités de R&D au sein d’OPLUS, notre investisseur à long terme », indique ainsi le constructeur. La marque chinoise tente néanmoins de rassurer les consommateurs qui pourraient craindre une absorption complète de OnePlus par Oppo : « OnePlus continuera à opérer indépendamment et travaille à fournir la meilleure expérience possible aux utilisateurs et aux futurs utilisateurs OnePlus ».

Pour rappel, OPLUS est le groupe derrière les marques Oppo, OnePlus et Realme. Il appartient au groupe plus large BBK Electronics, qui possède également Vivo, mais ce constructeur chinois est distinct des trois autres marques.

Un rapprochement pressenti depuis les OnePlus Nord N10 et N100

La nouvelle du rapprochement entre OnePlus et Oppo n’apparaît pas vraiment comme une surprise. Il faut dire que OnePlus a lancé deux smartphones d’entrée de gamme ces derniers mois, les OnePlus Nord N10 et OnePlus Nord N100. Deux appareils qui, s’ils portaient le nom de OnePlus, avaient bien plus à voir avec des téléphones de la marque Oppo, comme le Oppo A53. Au moment de leur annonce, on pouvait déjà craindre que OnePlus perde son identité avec la recherche de croissance et d’un plus grand nombre de parts de marché.

Finalement, la confirmation de OnePlus vient donc achever ce rapprochement entre le constructeur et son propriétaire. Un rapprochement qui paraissait tout de même inéluctable compte tenu de la direction prise par la marque. On ignore encore si OnePlus continuera concrètement à proposer des modèles originaux ou si le constructeur se basera sur des modèles créés clés en main par OPLUS à l’avenir.