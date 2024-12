On sait quand OnePlus lancera ses nouveaux produits, voici tout ce qu’on attend

OnePlus lancera en Europe son nouveau OnePlus 13 le 7 janvier prochain. La marque devrait cependant en profiter pour dévoiler d’autres produits.

OnePlus 13 // Source : OnePlus

Après plusieurs mois de rumeurs, c’est désormais officiel, OnePlus tiendra une conférence le 7 janvier prochain.

En ce début d’année 2025, ce sera alors l’occasion pour le constructeur chinois de dévoiler sa nouvelle gamme de produits avec notamment de nouveaux smartphones, mais également des écouteurs sans fil et potentiellement une montre connectée.

En effet, dans un communiqué publié ce mardi, OnePlus a annoncé que l’événement du 7 janvier sera l’occasion du lancement de la nouvelle gamme OnePlus 13 dans le monde.

Le constructeur chinois en profite pour rappeler quelques informations à son sujet, en indiquant que le téléphone profitera de certifications d’étanchéité IP68 et IP69, d’un écran atteignant une luminosité maximale de 4500 cd/m² et d’une interface OxygenOS 15. Le smartphone, déjà lancé en Chine, sera par ailleurs décliné en trois coloris : black eclipse, arctic dawn et midnight ocean.

Des écouteurs et une nouvelle montre

En plus du nouveau OnePlus 13, la marque a également indiqué qu’elle en profiterait pour dévoiler de nouveaux écouteurs OnePlus Buds Pro 3. Déjà lancés en août dernier au prix de 199 euros, ils seront mis à jour avec une fonction de traduction en temps réel générée par IA. OnePlus proposera aussi une nouvelle déclinaison bleue de ses écouteurs sans fil.

Les OnePlus Buds Pro 3 // Source : OnePlus

Enfin, plusieurs rumeurs insistantes font état d’une nouvelle montre OnePlus attendue pour les prochains mois. Il devrait s’agir de la OnePlus Watch 3, déjà certifiée aux États-Unis.

Cette montre devrait succéder à la OnePlus Watch 2, désignée par Frandroid comme l’une des meilleures montres de 2024 grâce à son autonomie et au système Wear OS. La montre devrait intégrer cette fois une plus grosse batterie, pour une autonomie record.

On en saura davantage sur les différents produits lancés par OnePlus lors de la conférence du constructeur, attendue le 7 janvier à 16h30, heure de Paris.