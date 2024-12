Ces montres très attendues en 2025 devraient avoir droit à des déclinaisons « Pro » plus poussées

OnePlus et Oppo s’apprêteraient à lancer non seulement de nouvelles montres connectées, mais également des modèles plus haut de gamme, en version « Pro ».

Après des OnePlus Watch 2, OnePlus Watch 2R et Oppo Watch X particulièrement réussies en 2024, le groupe chinois devrait bel et bien lancer de nouvelles montres connectées en 2025. Après quelques rumeurs ces derniers mois au sujet d’une OnePlus Watch 3, c’est désormais une déclinaison « Pro » qui fait parler d’elle.

Le site Android Authority a en effet pu découvrir, dans le code de l’application OHealth — qui permet de lier la montre au téléphone — des mentions des prochaines montres du groupe Oppo/OnePlus.

On peut y découvrir des mentions de futures montres « Oppo Watch X2 » et « OnePlus Watch 3 », mais aussi des « Oppo Watch X2 Pro » et « OnePlus Watch 3 Pro ». Il ne fait guère de doute que les modèles de OnePlus et d’Oppo seront similaires. C’était déjà la stratégie du groupe chinois pour les modèles de 2024, lancés dans différents marchés en fonction de la marque la plus populaire dans chacun d’entre eux.

Une nouvelle montre « Pro » pour OnePlus et Oppo

Cependant, l’apparition de modèles « Pro » serait une première. Il pourrait ainsi s’agir de modèles plus avancés, à l’instar des montres « Ultra » chez Samsung ou Apple, davantage destinées à l’activité en extérieur. Une autre piste pourrait être celle qui distinguait déjà la OnePlus Watch de la OnePlus Watch 2R. La OnePlus Watch 3 pourrait ainsi être plus lourde, conçue en acier inoxydable ou en titane, tandis que la OnePlus Watch 3 serait plus légère, en aluminium.

Certains bruits de couloir évoquent également l’arrivée d’une véritable couronne rotative, d’un électrocardiogramme et d’une connectivité 4G sur les montres OnePlus. Il se pourrait que ces fonctionnalités soient finalement réservées en partie aux modèles « Pro ».

On devrait en savoir plus sur les OnePlus Watch 3 et Oppo Watch X2 — ainsi que leurs déclinaisons Pro — dans les prochaines semaines. En effet, OnePlus tiendra une conférence dès le 7 janvier pour le lancement de son OnePlus 13 et pourrait en profiter pour dévoiler ses nouvelles montres.