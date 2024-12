La gamme TV 2025 de Samsung fuite avant l’heure du CES 2025 : QD-OLED et Neo QLED au programme

Des informations détaillées sur la future gamme de téléviseurs Samsung pour 2025 viennent d’être révélées via le programme de certification de l’organisme sud-coréen National Radio Research Agency.

Plusieurs jours avant les annonces officielles des nouvelles gammes de téléviseurs Samsung, le programme de certification National Radio Research Agency livre des informations intéressantes sur les différents produits qui seront présentés lors du CES 2025 à Las Vegas. Alors que LG a communiqué récemment donnant quelques informations (non complètes) sur ses gammes de TV LCD QNED 2025 et a annoncé la commercialisation de son modèle transparent OLED T, les nouvelles séries de TV Samsung font l’objet d’une fuite dévoilant l’ensemble du catalogue OLED et Neo QLED que le fabricant présentera prochainement.

Nouvelle génération de TV OLED avec trois séries distinctes, du White-OLED et du QD-OLED

Selon le site displayspectifications.com, Samsung enrichira son offre OLED avec trois séries principales. La série S85F proposera trois modèles en 55, 65 et 77 pouces, tous équipés de dalles W-OLED (ou White-OLED) fournies par LG Display. Ces dernières sont intégrées au sein des TV OLED de LG Electronics. La série S85F viendra succéder à la série S85D nous n’avons pas eu en France.

QD-OLED (Samsung Display) vs White-OLED (LG Display)

La gamme S90F qui viendra remplacer la série S90D, s’étendra sur cinq diagonales allant de 48 à 83 pouces, mélangeant les technologies QD-OLED et W-OLED selon les tailles. Enfin, la série remplaçante des modèles S95D, haut de gamme S95F se déclinera en quatre formats de 55 à 83 pouces, privilégiant les dalles QD-OLED à l’exception du modèle 83 pouces qui utilisera une dalle W-OLED.

Pour identifier facilement la technologie employée, Samsung maintient son système de référencement : la lettre « T » en fin de référence indique une dalle QD-OLED, tandis que la lettre « E » signale une dalle W-OLED.

Parallèlement, on sait que Samsung Display travaille sur un procédé de recyclage des Quantum Dots ce qui lui permettrait de produire des dalles de manière plus rentable.

TV Samsung Neo QLED : des diagonales XXL jusqu’à 98 pouces

Comme évoqué récemment, Samsung proposera des téléviseurs de très grande taille en 2025 avec une dalle Ultra HD profitant d’un système de rétroéclairage Mini-LED. Ainsi, encore grâce aux certifications repérées par displayspecifications.com, on sait que le catalogue Neo QLED 2025 s’articulera autour de deux séries principales en définition 4K.

La gamme QN90F proposera une large palette de sept diagonales, s’échelonnant de 43 à 98 pouces. Les téléviseurs porteront les références TQ43QN90F, TQ50QN90F, TQ55QN90F, TQ65QN90F, TQ75QN90F, TQ85QN90F et TQ98QN90F pour les TV commercialisés en France.

La série QN95F, plus premium, avec probablement une luminosité supérieure, se concentrera sur quatre tailles allant de 55 à 85 pouces. Les références seront TQ55QN95F, TQ65QN95F, TQ75QN95F et TQ85QN95F pour les modèles distribués en France.

Samsung QN95D // Source : Samsung

Les caractéristiques techniques précises de ces nouveaux téléviseurs restent encore confidentielles, notamment concernant les améliorations apportées au rétroéclairage Mini-LED et au processeur de traitement d’image. Nous en saurons plus lors du prochain CES 2025 début janvier à Las Vegas où nous serons pour vous donner tous les détails.