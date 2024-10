Mais quelle diablerie Samsung Display prépare-t-il pour ses futures TV ?

Samsung Display vient d’annoncer une innovation majeure dans la fabrication de ses écrans QD-OLED. Cela consiste à recycler des encres à points quantiques, les fameux Quantum Dots responsables de couleurs sur les dalles de téléviseurs LCD et OLED. Cette avancée promet de réduire significativement les coûts de production tout en diminuant l’impact environnemental.

Chercheur qui analyse les propriétés optiques de l’encre de Quantum Dots // Source : Samsung Display

La société Samsung Display fabrique des dalles pour les téléviseurs depuis environ 3 ans. Elle utilise la technologie QD-OLED, contraction de Quantum Dots Organic Light Emitting Diode associant un filtre de particules de couleurs (QD) et un panneau capable d’émettre sa propre lumière (OLED).

Dalle QD-OLED // Source : Samsung Display

Les TV QD-OLED sont disponibles chez Samsung (séries S95C, S90D et S95D) mais également chez Sony (série A95L). Or, comme tous produits, son fabricant cherche à offrir la meilleure qualité possible tout en ayant des coûts de production les plus bas possibles. Si les TV QD-OLED sont plutôt compétitifs, notamment face à la concurrence représentée par LG Display qui fabrique des dalles White-OLED utilisées par plusieurs marques aussi, Samsung Display semble sur le point de changer la donne.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs TV 4K (QLED ou Oled) en 2024 ?

De l’encre Quantum Dot recyclée

Le procédé de fabrication des écrans QD-OLED nécessite l’application d’encre à points quantiques rouge et verte par impression jet d’encre à travers des buses micrométriques. Jusqu’à présent, environ 20% de cette encre restait inutilisée au niveau des buses dans la production de la couche émissive QD. La nouvelle technologie développée par Samsung permet désormais de récupérer et de traiter 80% de cette encre précédemment perdue.

Encre de Quantum Dots // Source : Samsung Display

Cette innovation résulte d’une collaboration entre plusieurs équipes de Samsung, regroupant des ingénieurs des laboratoires de recherche, du développement, des achats, de la production et de la sécurité environnementale. Les tests effectués et présentés par Samsung Display démontrent que l’encre recyclée conserve les mêmes caractéristiques optiques et le même niveau de pureté que l’encre originale.

Des bénéfices économiques et techniques substantiels

L’impact financier de cette innovation est considérable. En effet, Samsung Display estime que cela représente une économie annuelle d’environ 10 milliards de wons (soit 7,3 millions de dollars). Cette réduction des coûts de production pourrait se répercuter sur le prix final des téléviseurs et moniteurs QD-OLED, les rendant plus accessibles aux consommateurs.

Samsung vise ainsi à optimiser sa production tout en réduisant son empreinte environnementale. La société prévoit aussi d’augmenter sa capacité de production mensuelle de substrats, passant de 30 000 à 45 000 unités d’ici fin 2024, tout en maintenant ses efforts de durabilité.

Le prochain salon du CES 2025 de Las Vegas devrait nous réserver quelques belles découvertes. À coup sûr, Samsung sera de la partie pour présenter ses prochaines séries de téléviseurs commercialisées dans le courant de l’année. LG, l’actuel leader du marché OLED défendra son titre avec ses nouveautés.