Le téléviseur OLED transparent de LG est disponible et son prix pique un peu

LG vient de rendre disponible son téléviseur OLED T, un modèle transparent sans fil de 77 pouces présenté initialement au CES 2024. Ce nouveau téléviseur haut de gamme, est proposé dès aujourd’hui aux États-Unis pour un prix de 59 999,99 dollars…

LG Signature OLED T // Source : LG

Ce fût l’une des sensations du CES 2024, le téléviseur LG OLED T avec une taille unique et surtout une technologie transparente assez incroyable est désormais proposé à la vente. Ce modèle OLED T se démarque par sa dalle 4K transparente capable de basculer entre deux modes d’affichage. D’une simple pression sur un bouton, il est possible d’alterner entre un mode transparent, où l’arrière-plan reste visible à travers l’écran, et un mode opaque traditionnel grâce à un écran de contraste qui se déploie depuis la base.

LG Signature OLED T // Source : Sylvain Pichot / Frandroid LG Signature OLED T // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

Le téléviseur intègre le nouveau processeur Alpha 11 A1 de LG, offrant des performances quatre fois supérieures à la génération précédente gérant le traitement d’image et la mise à l’échelle des contenus. Outre sa dalle et pour une intégration parfaite, il est doté d’un système de transmission sans fil du signal vidéo et audio s’appuyant sur le boîtier Zero Connect, permettant de connecter les sources (consoles de jeux, décodeurs) jusqu’à 9 mètres de distance. Il s’agit du même système qui est proposé sur l’actuelle série M4 et sur les futurs TV QNED de la marque ainsi que probablement sur la série M5 qui doit être officialisé lors du prochain CES 2025.

LG Signature OLED T // Source : LG

Des fonctionnalités spécifiques à l’écran transparent

LG a développé plusieurs fonctionnalités exploitant la transparence de l’écran. Le mode T-Objet transforme le téléviseur en toile numérique pour afficher des œuvres d’art ou des photos. On peut également compter sur la fonction T-Bar qui affiche une bande d’informations en bas de l’écran (météo, scores sportifs, titres musicaux) tout en maintenant la transparence sur le reste de la surface.

LG Signature OLED T // Source : Sylvain Pichot / Frandroid

L’appareil peut être placé au milieu d’une pièce comme séparateur d’espace ou devant une fenêtre sans bloquer la lumière naturelle. Sa conception modulaire permet différentes configurations : sur pied, contre un mur ou en fixation murale. Des étagères flottantes peuvent être ajoutées de chaque côté pour personnaliser l’installation.

Un positionnement ultra-premium

Commercialisé à 60 000 dollars aux États-Unis via le site de LG et certains revendeurs comme Best Buy, l’OLED T cible une clientèle fortunée. Le téléviseur sera disponible sur d’autres marchés dans les mois à venir.