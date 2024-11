Samsung proposera un TV QD-OLED S95F de 83 pouces en 2025

Samsung Display prépare l’introduction de sa première dalle QD-OLED de 83 pouces pour l’année 2025. Le fabricant coréen élargit son offre sur le segment du haut de gamme actuellement limitée aux formats 55, 65 et 77 pouces pour la série S95D. Cette dernière serait remplacée par la série S95F mais il y a un hic.

Lorsqu’on parle de téléviseurs OLED, il faut maintenant distinguer deux technologies : White-OLED que l’on pourrait appeler « historique » développée par LG Display et QD-OLED fabriquée par Samsung Display. Chacune de ces entreprises vendant ses panneaux à leurs sociétés affiliées, respectivement LG Electronics et Samsung Electronics mais également à d’autres marques comme Philips, Sony et Panasonic, par exemple. Si LG Display propose des dalles OLED de 42 jusqu’à 97 pouces, Samsung Display n’était capable jusqu’ici que de produire des diagonales de 55, 65 et 77 pouces. Or cette offre pourrait s’élargir dès l’année prochaine.

Un TV QD-OLED de 83 pouces dès 2025

La technologie QD-OLED (Quantum Dot OLED) de Samsung Display poursuit effectivement son développement avec l’arrivée programmée des écrans de 83 pouces. Cette extension de la gamme repérée sur Reddit représente une réponse directe à la demande croissante pour les téléviseurs de grande taille. Samsung Display renforcerait ainsi sa position sur le marché des écrans premium.

L’intégration de ce nouveau format s’inscrit dans une logique de diversification. En effet, les modèles existants, notamment le Samsung S95D et le Sony A95L, ont déjà démontré des performances particulièrement intéressantes, les deux TV se positionnant comme parmi les meilleurs du marché. Rappelons que la technologie QD-OLED se distingue par sa capacité à combiner les avantages des points quantiques (Quantum Dots) avec ceux des dalles OLED traditionnelles. Cette association permet d’obtenir des performances colorimétriques accrues et des noirs profonds caractéristiques de l’OLED, tout en maintenant une luminosité élevée.

L’ajout d’une version 83 pouces permettra d’offrir une alternative supplémentaire aux consommateurs recherchant une expérience visuelle encore plus immersive.

Nouvelle série haut de gamme Samsung S95F en 2025

Samsung prévoit de proposer deux variantes technologiques pour ses TV comme la société sud-coréenne l’a fait pour les séries en 2024 notamment les modèles S90D qui mélangent les dalles White-OLED et QD-OLED, selon la diagonale. La première, désignée sous le code « FAE » utilisera la technologie WOLED (ou White-OLED), tandis que la seconde, nommée « FAT », embarquera la technologie QD-OLED. Concrètement, la base de données des pièces détachées de la marque fait mention de plusieurs références pour la diagonale de 83 pouces : « QE83S95FAE » et « QE83S95FAT ». Cela signifie tout d’abord que la nouvelle série de TV OLED Samsung haut de gamme ne sera pas la S95E, suivante logique de l’actuelle S95D mais qu’elle sera nommée S95F.

Des TV 83 pouces avec du White-OLED et d’autres avec du QD-OLED pour la même série

Ensuite, ces deux références voudraient également dire que certains modèles de 83 pouces seraient dotés d’une dalle QD-OLED, pour certains pays et que d’autres marchés auraient droit à une dalle White-OLED, donc pour la même diagonale et la même série…

Pour la série S90D, Samsung n’avait pas poussé le vice jusque-là, car, en fonction de la diagonale, on pouvait savoir s’il s’agissait une dalle White-OLED ou QD-OLED mais là, la technologie pourrait être dépendante des pays où la série est vendue, ce qui pourrait faire grincer quelques dents.

Modèle S90D // Source : Sylvain Pichot

Enfin, notez que cette évolution du catalogue pourrait également profiter à Sony, qui n’a pas renouvelé sa série A95 en 2024, proposant uniquement la série Bravia 8 cette année, des modèles dotés d’une dalle White-OLED. Le constructeur japonais pourrait ainsi intégrer ces nouvelles dalles QD-OLED de 83 pouces dans sa gamme 2025.

La présentation officielle des nouveaux modèles est programmée pour le CES 2025 qui se tiendra à Las Vegas à partir du 6 janvier. Nous serons sur place pour suivre les annonces des différentes marques.