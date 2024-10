LG OLED97G4 : le meilleur des plus grands TV OLED est 3 720 € moins cher, mais ce n’est pas pour ça que vous pourrez vous le payer

Si le TV LG OLEDG4 en 97 pouces vous fait craquer, c’est surtout votre portefeuille qui va prendre cher… Mais avec plus de 3 700 euros de rĂ©duction, ce modèle vous paraĂ®tra presque moins cher, ou pas.

Que peut-on s’acheter avec 20 000 euros dans son compte en banque ? Une voiture, mais aussi 25 PlayStation 5 Pro, ou tout simplement le tĂ©lĂ©viseur LG OLEDG4 en 97 pouces. Si vous avez ce budget Ă mettre dans un TV, vous profiterez au moins d’un Ă©cran de qualitĂ© sur une surface de plus de 2 m. Tout le monde n’est pas riche comme CrĂ©sus, mais si vous faites partie de cette catĂ©gorie, sachez que l’e-commerçant Ubaldi vous fait Ă©conomiser 3 720 euros sur ce modèle.

Les atouts du LG OLED97G4

Une dalle Oled ultra lumineuse avec une taille indécente : 97 pouces

La prise en charge des formats HDR10, HDR10 Pro, HLG et Dolby Vision et Atmos

4 entrées HDMI 2.1, des fonctions gaming, 144 Hz et input lag très bas

Au prix exorbitant de 24 999 euros, le téléviseur LG OLED97G4 peut vous revenir un peu moins cher chez Ubaldi : il revient à 21 270 euros avec le code 30UBA4024.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le LG OLED97G4. Le tableau s’actualise automatiquement.

La plus grande dalle de la série G4

Le TV LG OLED97G4 ne passe pas inaperçu avec son Ă©cran gigantesque de 97 pouces. Il va grandement faciliter l’immersion dans chaque contenu, et donner l’impression d’être comme au cinĂ©ma. Mais attention, si vous avez 20K Ă investir dedans, prenez tout de mĂŞme en compte sa taille. Vous devez bĂ©nĂ©ficier d’un recul suffisant dans votre pièce pour ne pas avoir Ă ĂŞtre collĂ© Ă l’écran et donc avoir mal aux yeux en pleine session de bingewatching. Le poser sur un meuble risque d’être compliquĂ©, Ă moins qu’il mesure 2,46 m.

Une fois bien installé, ce téléviseur peut donc dévoiler tout son potentiel avec sa dalle 4K OLED Evo massive. Cette série G4 utilise la technologie Brightness Booster Max composée de la dalle MLA (Micro Lens Array) avec des microlentilles pour augmenter nettement la luminosité, associée à un algorithme optimisé généré par la nouvelle puce Alpha 11 AI 4K développée par le constructeur. Cette puce permet de rendre chaque image plus réaliste, en optimisant la résolution par exemple.

Doué pour lancer vos films et séries, mais aussi vos jeux vidéo

Ce modèle LG a bien d’autres atouts, comme la richesse et la fidélité des couleurs qu’elle diffuse ou encore sa capacité à atténuer considérablement les reflets de la lumière extérieure. Ajoutons à cela la compatibilité avec les formats HDR Dolby Vision IQ, HDR10, et HLG. Côté audio, on peut compter sur les formats Dolby Atmos, DTS:X et sur un ensemble de haut-parleurs avec une puissance totale de 60 watts.

Les joueuses et les joueurs y trouveront aussi leur compte avec les quatre entrées HDMI 2.1 permettant l’affichage en 4K@120fps, mais aussi le 144 Hz, si vous liez le TV à une carte graphique depuis un laptop gaming. Il supporte toutes les technologies d’optimisation pour les jeux vidéo, dont le VRR et l’ALLM. Autant dire que les déchirures d’écran et autres saccades n’auront pas leur place lors des sessions de jeu.

Enfin, le TV tourne sous la dernière version du système webOS 24. Une interface fluide qui reste toujours aussi agréable à parcourir, mais avec des mises à jour garanties pendant cinq ans.

Vous pouvez lire notre test sur la version 65 pouces du TV LG OLEDG4, qui vaut aussi pour la modèle 97 pouces.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références ayant une grande diagonale comme le LG OLED97G4, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs TV 4K de 75 pouces du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.