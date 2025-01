Radeon RX 9070 : AMD admet avoir besoin d’un « petit peu plus de temps » pour optimiser le volet logiciel

On en sait petit à petit (un peu) plus sur les raisons du lancement retardé des Radeon RX 9070 / 9070 XT. Si la piste d’une temporisation liée aux GeForce RTX Blackwell tient toujours, AMD explique pour sa part avoir besoin d’un sursis pour peaufiner la partie logicielle qui accompagnera ses nouvelles cartes graphiques.

AMD n’est tout simplement pas tout à fait prêt à lancer ses Radeon RX 9070 // Source : AMD

Visiblement surpris par l’intérêt que suscite les nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT, AMD a pris la parole par l’intermédiaire de David McAfee. Sur X, le Corporate VP et General Manager du groupe, qui avait déjà promis une date de lancement en mars il y a quelques jours, explique désormais pourquoi les nouvelles Radeon arriveront si tard sur le marché… plus de deux mois après leur présentation initiale.

Selon l’intéressé, ce délai est dû aux optimisations « de dernière minute » qu’AMD aurait besoin d’apporter au volet logiciel qui accompagnera ces nouvelles cartes sous architecture RDNA 4. L’objectif ? Faire en sorte que les RX 9070 / 9070 XT soient opérationnelles à leur plein potentiel au moment de leur commercialisation.

Besoin d’un « petit peu plus de temps » pour peaufiner le logiciel

« J’apprécie vraiment l’enthousiasme suscité par RDNA4. Nous nous efforçons d’offrir un ensemble de produits exceptionnels avec la série Radeon 9000. Nous prenons un petit peu plus de temps pour optimiser la pile logicielle afin d’obtenir des performances maximales et de permettre à plus de titres FSR 4 d’être utilisés », explique David McAfee.

Si l’attente supplémentaire imposée par AMD a probablement aussi à voir avec l’arrivée des nouvelles GeForce RTX 5070 à un prix plus agressif de prévu, il est bon de noter que la firme a l’intention de soigner autant que possible la partie logiciel de ses nouvelles Radeon. Un terrain sur lequel AMD n’avait pas nécessairement impressionné par le passé.

Source : AMD

La firme joue gros avec le lancement de son FSR 4, notamment. Ce dernier profite néanmoins déjà de bons retours de la part des quelques observateurs qui ont eu l’occasion de le tester au CES. On imagine donc qu’AMD a la ferme intention de capitaliser sur ce qui pourrait bien être un joli succès par rapport à la solution FSR 3 actuelle.

Plus loin, David McAfee explique par ailleurs que ce délai devrait aussi permettre à plus de partenaires AIB de se joindre à la fête. Il se pourrait donc qu’une fois lancées, les RX 9070 / 9070 XT jouissent d’une large disponibilité (contrairement à ce que certaines sources laissent entendre pour les RTX 5000).

Et si ce lancement décalé était, au fond, ce que l’on appelle reculer pour mieux sauter ?