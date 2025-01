AMD FSR 4 : un pas de plus vers Nvidia dans la guerre des technologies d’upscaling

Un YouTuber a eu l’opportunité de tester par lui-même la nouvelle technologie FSR 4, annoncée par AMD au CES. Basée sur le Machine Learning, et disposant désormais d’une composante Frame Generation, cette dernière laisse entrevoir une progression particulièrement notable fasse au FSR 3.1… et dans une moindre mesure face aux solutions concurrentes de Nvidia.

Malheureusement, le FSR4 n’est compatible qu’avec les nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT… et pas avec les Radeon RX 7900, comme celle utilisée en illustration // Source : AMD

Pour rappel, DLSS, FSR et XeSS sont, à la base, toutes les trois des technologies de mise à l’échelle (upscaling) visant à améliorer les performances de nos cartes graphiques. Mais à ce jeu, Nvidia est devant, par les performances de sa technologie, mais aussi le catalogue de jeux compatible.

Présent à Las Vegas pour le CES, le vidéaste australien Hardware Unboxed a pu se rendre sur le stand d’AMD pour y tester la nouvelle technologie FSR 4, annoncée lundi dernier en marge de la conférence du groupe.

Remplaçante de l’actuel FSR 3.1, mais exclusive aux nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9070 / 9070 XT (pourtant récentes, les Radeon RX 7900 ne seront effectivement pas éligibles), cette nouvelle évolution du FSR s’appuie sur une dose de Machine Learning pour améliorer sensiblement la qualité d’image proposée, mais aussi pour doper la fluidité au travers d’une composante Frame Generation censée être plus perfectionnée. En parallèle, AMD incorpore également à son FSR 4 une dose de réduction de latence, avec sa technologie Anti-Lag 2.

Dans les faits, il semble que le FSR 4 soit principalement axé sur l’amélioration de la qualité visuelle. Sur le stand d’AMD, les deux écrans de comparaison FSR 3.1 / FSR 4 n’affichaient en effet aucun décompte de FPS. On peut donc imaginer que le FSR 4 ne change pas radicalement la donne sur ce terrain face à ce que le FSR 3.1 proposait déjà… et que Nvidia conserve une grande longueur d’avance avec ses solutions DLSS 3.5 (et a fortiori DLSS 4). En revanche, sur la qualité d’image, l’écart entre ces deux versions du FSR est probant.

Le FSR 4 impressionne sur la qualité d’image affichée

Pour l’instant, le FSR 4 n’est pris en charge que par deux jeux : Call of Duty Black Ops 6 et Ratchet & Clank: Rift Apart. C’est ce dernier qui était en démonstration.

En mode Performances (et donc avec une mise à l’échelle x2 permettant par exemple d’upscaler du 1080p vers de l’Ultra HD) le FSR 4 est plutôt impressionnant.

Par rapport au FSR 3.1, on remarque des améliorations notables sur les objets en mouvements, une réduction drastique du nombre d’artefacts visuels et autres altérations visuelles, mais aussi de meilleures couleurs. Comparé à son prédécesseur, le FSR 4 progresse aussi nettement sur le rendu des surface transparentes.

En l’occurrence, le bond générationnel est suffisamment important pour qu’il soit possible de s’en rendre compte directement sur la vidéo de Hardware Unboxed, en dépit de la compression de YouTube, et alors que le vidéaste se contente de filmer les deux écrans avec sa caméra. Un bon signe.

Cette progression est bienvenue puisqu’elle bénéficiera sûrement à la prochaine génération de consoles de salon. Elle semble effectivement offrir une mise à l’échelle beaucoup plus « propre » vers la 4K, et permet par ailleurs à AMD de rattraper une partie de son retard sur les solutions DLSS de Nvidia. Une partie seulement, car pour l’instant, Nvidia conserve l’avantage… y compris sur la qualité d’image.