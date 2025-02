Avec 7 ans de retard, AMD rattrape enfin Nvidia sur le papier avec cette annonce majeure du FSR 4

En marge de l’annonce de ses nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9000, AMD a levé le voile sur le FSR 4, la nouvelle version de sa technologie d’upscaling. Et l’arrivée tant attendue de l’IA pourrait bien tout changer.

La technologie FSR a été introduite en 2021 par AMD pour offrir une alternative universelle au DLSS de Nvidia. À l’origine, il s’agissait comme pour Nvidia d’une solution d’upscaling, de « Super Resolution », mais très vite AMD y a ajouté une technologie de génération d’images.

Si le FSR de AMD est compatible avec une plus grande liste de jeu, son upscaling temporel montrait de sérieuses limitations par rapport à la concurrence chez Nvidia et Intel : ghosting, artefacts, qualité d’image amoindrie et bien d’autres.

Cela fait maintenant des mois que les rumeurs évoquent un FSR boosté à l’intelligence artificielle, comme c’est déjà le cas pour la concurrence. Le FSR4 corrige cet écueil à l’occasion du lancement de RDNA 4, la nouvelle architecture de AMD, ainsi que des premières cartes graphiques Radeon RX 9000.

AMD FSR 4 passe à l’IA et ça change tout

Lors de la présentation de sa nouvelle architecture graphique RDNA 4, AMD a confirmé que la nouvelle version de sa technologie FSR 4 est désormais basée sur le machine learning. Celle-ci est compatible uniquement avec les nouvelles cartes graphiques Radeon RX 9000, à commencer par les RX 9070 et RX 9070 dévoilées aujourd’hui.

Rien ne précise quel type de modèle est utilisé, mais on se doute grandement qu’il s’agit d’un CNN au vu de la récente collaboration d’AMD et Sony sur le sujet. Le FSR 4 se base ainsi que la nouvelle version des unités IA accélératrices de l’architecture RDNA 4.

Le constructeur rattrape ici son retard sur Nvidia et Intel pour proposer un rendu « proche du natif » avec des performances en hausse. La différence avec Nvidia est notable alors que ce dernier annonce un rendu parfois meilleur que le natif, une manière pour AMD de tempérer les attentes sur sa technologie.

AMD promet un rendu proche du natif 4K avec son FSR 4 en mode Performance // Source : AMD

Avec cette nouvelle étape, le FSR devrait ainsi être plus à même de réduire les différents effets de ghosting et les artefacts qui pouvaient subsister dans les éléments et scènes les plus complexes à reconstruire. On pense ici aux feuillages, grillages ou encore tissus qui pouvaient donner du fil à retordre à l’algorithme.

Le FSR 4 sera compatible avec 35 jeux au lancement de ses nouvelles cartes graphiques, avec 75 titres prévus d’ici à la fin de l’année. Dans la liste, on retrouve Call of Duty : Black Ops 6, Ratchet & Clank Rift Apart, Marvel Reivals, Kingdom Come Deliverance II ou encore Warhammer Space Marine II.

À noter que le FSR 4, pourra être appliqué à tous les jeux nativement compatibles avec le FSR 3.1 sur les cartes Radeon RX 9000. AMD tient donc ici son DLSS Override, mais uniquement pour les GPU de dernière génération.

AMD AFMF 2.1 : la génération d’image universelle s’améliore

AMD a aussi annoncé la nouvelle version de technologie AD Fluid Motion Frames (AFMF). Pour rappel, il s’agit d’une solution de génération d’images (frame generation) intégrée au pilote graphique, et donc compatible avec potentiellement des milliers de jeux.

Dans cette mise à jour 2.1, AMD promet une meilleure qualité d’image avec une réduction des effets de ghosting pour une meilleure stabilité temporelle. Rappelons que cette technologie ne se base en aucun cas sur l’IA, mais a l’avantage d’être une solution universelle compatible avec toutes les marques de cartes graphiques.

Chez AMD, AFMF 2.1 est compatible avec toutes les Radeon depuis la RX 6000 ainsi que l’APU Ryzen AI 300 pour PC portables. À voir si celle-ci sera portée sur le Z2 Extreme pour les consoles PC portables de nouvelle génération.