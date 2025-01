AMD : les jeux FSR 3.1 seraient automatiquement compatibles FSR 4 sur les nouvelles RX 9070

Annoncée au CES et exclusive aux nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT, attendues en mars, la technologie FSR 4 d’AMD serait en mesure de prendre en charge tous les jeux déjà compatibles avec l’actuelle solution FSR 3.1.

C’est désormais officiel, les nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT n’arriveront pas sur le marché avant mars. Si la piste d’une temporisation liée au prix (plutôt) agressif des Nvidia GeForce RTX 5070 n’est pas à écarter, AMD indiquait récemment que ce lancement tardif lui était nécessaire pour peaufiner le volet logiciel qui accompagnera ces nouvelles cartes graphiques.

L’un des points sur lesquels AMD pourrait effectivement frapper fort est d’ailleurs le FSR. Au CES, la firme a dévoilé sa nouvelle technologie FSR 4, qui améliore sensiblement l’expérience proposée par rapport aux solutions FSR actuelles, notamment sur la fluidité et la latence, mais aussi sur la question des artéfacts et autres dégradations visuelles générées par la Frame Generation. Des altérations qu’on nous promet largement réduites.

Le FSR 4 disponible à plus grande échelle qu’on le pensait ?

Comme évoqué plus haut le FSR 4 sera exclusif aux nouvelles Radeon RX 9070 / 9070 XT et à leur architecture RDNA 4, mais l’on apprenait il y a quelques jours que cette nouvelle version de la technologie FSR serait prise en charge par l’ensemble des jeux exploitant déjà le FSR 3.1.

En d’autres termes, le FSR 4, qu’AMD n’a pour l’instant annoncé que sur Call of Duty Black Ops 6 et Ratchet & Clank: Rift Apart, arriverait au bout du compte à plus grande échelle qu’on le pensait… et ce, dès ses débuts sur le marché.

Cette piste nous vient en l’occurrence du leaker Kepler_L2, qui s’est petit à petit imposé comme une source d’information fiable sur le terrain des GPUs et de leurs technologies. L’intéressé explique en outre que les futurs possesseurs de Radeon RX 9070 / 9070 XT n’auront qu’à mettre à jour leurs pilotes pour que la compatibilité soit assurée.

Notez enfin qu’une liste complète des jeux compatibles avec les technologies FSR 3 / FSR 3.1 est accessible à cette adresse. Récemment mis à jour pour gérer le standard FSR 3.1, The Last of Us : Part 1 serait, par exemple, l’un des titres éligibles au FSR 4 dès son déploiement.