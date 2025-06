La console portable PlayStation s’inspirerait du meilleur de la PS5 Pro

De nouvelles fuites évoquent les futures caractéristiques d’une console PlayStation Portable dont l’existence semble bien confirmée. La machine aurait plus d’un argument face aux autres consoles portables du marché.

Alors que Microsoft a enfin officialisé sa console portable Xbox conçue en partenariat avec Asus, la PlayStation Portable refait parler d’elle.

Cela fait maintenant plusieurs mois que diverses rumeurs évoquent l’existence d’une console portable PlayStation pouvant faire tourner les jeux PS5 de l’actuelle génération.

On en saurait maintenant un peu plus sur ses capacités à travers une série de fuites venant d’une source fiable. Et la machine pourrait offrir quelques bonnes surprises.

Upscaling par IA et cache amélioré

Ces informations nous viennent du généralement très bien informé Kepler_L2 sur les forums NeoGAF. Selon lui, la console portable PlayStation devrait bien intégrer 16 Go de mémoire LPDDR5X, mais avec le tiers de bande passante mémoire de la PS5.

Pour compenser, la puce de la console intégrerait 4 Mo de cache L2 et surtout 16 Mo de cache MALL. Le cache MALL (pour Memory Attached Last-Level Cache) est une forme relativement récente de mémoire cache intégrée aux puces AMD absente de la PS5 et de la PS5 Pro.

Il s’agit d’un cache de dernier niveau intégré directement à la mémoire du processeur graphique intégré. Il est notamment conçu pour améliorer la bande passante mémoire et réduire la latence entre le GPU intégré et la mémoire système.

Il ne s’agirait pas du seul argument de la machine puisque selon Kepler_L2, la PlayStation Portable serait la première console portable à intégrer l’upscaling basé sur l’IA, pour améliorer les performances des jeux en mode portable avec un rendu graphique amélioré.

Nous n’en savons pas beaucoup plus, même de récentes rumeurs évoquaient une puce fabriquée par Samsung et une sortie en 2028. Des informations à prendre encore avec des pincettes au vu de leur prématurité.