Sony démonte la PS5 Pro : découvrez les entrailles de la console la plus puissante du marché

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cela fait bientôt 6 mois que Sony a lancé sa PS5 Pro, la version ultime de sa console pour les joueurs exigeants et fortunés. Si nous avions apprécié les apports de cette nouvelle version dans notre test, la console nous semblait cibler un public plus restreint au vu de sa proposition.

Elle nous offrait notamment un premier aperçu du socle technique de la PS6 avec une architecture graphique plus robuste en ray tracing et l’arrivée de l’IA avec la technologie PSSR.

Dans un long article sur le blog officiel de PlayStation, les deux ingénieurs japonais Shinya Tsuchida et Shinya Hiromitsu de chez Sony reviennent sur leurs différents choix techniques ainsi que les technologies intégrées à la PS5 Pro.

Un design repensé pour le refroidissement

La PS5 Pro reprend peu ou prou le gabarit de la PS5 originale sortie en 2020, mais avec quelques améliorations fonctionnelles. Ainsi, elle exploite une conception thermique bien différente avec la présence des trois fentes de chaque côté du châssis qui offrent de nouvelles voies de circulation de l’air.

Source : Sony

C’est aussi le cas pour la partie arrière de la console, dont la surface d’évacuation d’air a été agrandie, couplé à un ventilateur principal aux pales encore plus fines pour un bruit contenu.

La console intègre aussi une nouvelle structure appelée « louver » qui se place entre les composants et le couvercle de la machine. Elle intègre une série de lamelles qui atténue notamment les nuisances sonores sur l’avant du châssis.

Le ventilateur principal de la PS5 Pro à gauche et celui de la PS5 classique à droite // Source : Sony

Ces différents ajouts visent à refroidir un tout nouveau socle technique bien plus puissant que les deux précédentes versions de la console (PS5 « Fat » et PS5 actuelle).

Un tout nouveau socle technique

La PS5 Pro met avant tout l’emphase sur la puissance graphique avec un GPU vendu comme 62% plus puissant que la PS5 classique. La carte mère de la console est plus grande et intègre des « couches internes supplémentaires » pour optimiser la vitesse de transfert entre les différents composants du SoC : CPU, GPU et RAM.

Source : Sony

En parlant de RAM, une nouveauté majeure de la console réside dans la conception de ses modules mémoires. Si les 8 modules GDDR6 sont plus rapides que sur l’ancien modèle, une neuvième puce mémoire DDR5 s’invite dans cette configuration. Elle est exclusivement dédiée au rendu à basse fréquence afin de décharger les autres modules qui pourront se dédier aux tâches plus lourdes.

On reprend ici le concept bigLITTLE des processeurs inspiré de l’architecture ARM, qui allie ainsi des coeurs haute performance à des coeurs basse consommation pour les tâches en arrière-plan.

Cette nouvelle configuration est refroidie par une interface thermique au métal liquide, à l’instar de la PS5 sortie en 2020. Le système reste similaire aux anciennes versions, avec des caloducs supplémentaires pour s’adapter à la chaleur supplémentaire dégagée.

Source : Sony

À noter que la PS5 Pro intègre une plaque en métal fixée à l’aide de très nombreuses vis afin de réduire au maximum l’émission de signaux électromagnétiques. Ainsi, les émissions de la carte mère sont moins susceptibles d’interférer avec vos autres appareils tels qu’un téléviseur ou smartphone.

Le défi du Wi-FI 7

La présence du Wi-Fi 7 fut une surprise à l’annonce de la PS5 Pro alors que la norme n’en est encore qu’à ses débuts sur le marché. Sony a cependant décidé de l’intégrer à la console « en raison de ses performances élevées et de son potentiel futur ».

Alors que certains nouveaux ordinateurs n’intègrent toujours pas le Wi-FI (comme les MacBook par exemple), la PS5 Pro est l’une des rares machines grand public à proposer la technologie. Mais selon Sony, le « processus de validation a été très difficile » pendant la phase de conception de la PS5 Pro alors que la norme n’avait pas été officiellement lancée.

On s’attend à ce que Sony reprenne les enseignements de la PS5 Pro pour les appliquer à la future PS6. On peut cependant s’attendre à une conception très différente selon le SoC de la console, qui mettra encore plus d’emphase sur la partie graphique et l’IA, et la présence de modules mémoires encore plus rapides (probablement GDDR7).

