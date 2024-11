Surprise : la PS5 Pro est plus puissante que la Slim sans consommer beaucoup plus d’énergie

La chaîne YouTube Digital Foundry a mis les PS5, PS5 Slim et PS5 Pro sur le banc d’essai. L’occasion de se rendre compte des améliorations de la dernière venue de cette génération de consoles, et pas forcément là où on les attendait.

Il semblerait bien que la PS5 Pro consomme juste un peu plus, si ce n’est autant, d’énergie que la PS5 Slim // Source : Frandroid

« Combien ?! », vous êtes-vous sûrement exclamés en découvrant pour la première fois le prix de la PS5 Pro. Les 700 euros de la console de Sony ont en effet de quoi provoquer quelques étonnements, ceux-ci étant aggravés par les 119,99 euros demandés pour l’acquisition du lecteur optique optionnel. Bien que Sony ait tendance à faire monter ses tarifs de façon un peu inquiétante en ce moment, tant que l’on ne prend pas en compte la sacro-sainte inflation, cette note salée apporte toutefois son lot d’avantages.

D’un GPU RDNA de 10,28 TFLOP avec une bande passante mémoire de 448 Go/s pour la PS5 de base, la PS5 Pro passe à un GPU RDNA de 16,7 TFLOP couplé à 576 Go/s de bande passante mémoire. Heureusement, cette modification sur la fiche technique de la console a un impact sur ses performances, comme l’a observé Digital Foundry. Ses testeurs ont soumis la bête de Sony et ses prédécesseurs à quelques essais, dont les résultats nous sont partagés dans une vidéo publiée sur YouTube.

Les trois consoles ont dû faire fonctionner trois jeux : Elden Ring, Spider-Man 2 et F1 24. C’est sur le premier que les observations de Digital Foundry sont les plus impressionnantes, puisque le titre dans sa version optimisée pour la Pro a pu tourner à près de 54 FPS, contre 37 et 40 FPS pour les PS5 originale et la PS5 Slim respectivement.

Une amélioration des performances qui s’accompagne d’une surprise pour le moins inattendue. La dernière née de Sony a consommé jusqu’à près de 214,1 watts pendant la session de jeu, contre 201,3 et 216,2 watts pour ses deux grandes sœurs. Malgré ses meilleurs résultats, la Pro n’a donc ici pas besoin de tellement plus d’électricité, alors que Digital Foundry s’attendait à des chiffres dépassant les 300 watts.

Moins de consommation d’énergie, moins de surchauffe

Les résultats sont un peu moins visibles du côté de Spider-Man 2 et F1 24, car les jeux sont bloqués à 60 FPS, que ce soit dans leurs versions originales ou dans leurs versions optimisées pour la Pro. Cette dernière consomme toutefois ici un peu plus d’énergie, montant jusqu’à 235 watts sur F1 2024 en mode qualité, contre près de 210 watts pour les autres modèles de PS5.

Tous ces résultats de Digital Foundry nous suggèrent que Sony a bien optimisé la consommation d’énergie de sa machine la plus performante du moment. C’est une bonne nouvelle pour les joueurs, qui se retrouvent avec des appareils qui ne vont pas chauffer particulièrement plus, et ce, malgré une amélioration des performances.

Les générations précédentes de consoles, que ce soit du côté de Sony ou de Microsoft, ont connu quelques problèmes de surchauffe, augmentant mécaniquement le bruit produit par leur système de refroidissement et diminuant sûrement leur durée de vie. Un problème qui appartiendrait donc de plus en plus au passé. Reste à voir si le fabricant japonais n’a pas tout de même sacrifié un peu de performances pour arriver à un tel résultat. D’autant plus que des internautes se plaignent d’une qualité graphique anormalement moins bonne sur PS5 Pro.