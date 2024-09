Sony a dévoilé sa PS5 Pro le mardi 10 septembre, une console surpuissante, mais aussi très chère. Notre sondage de la semaine concerne évidemment la question du prix.

Sony Interactive Entertainment

En marge des annonces d’Apple avec l’iPhone 16, Sony a dévoilé officiellement sa PS5 Pro, une version plus puissante de la PS5 qui met le paquet sur la puissance graphique.

Avec une vitesse de rendu jusqu’à 45 % plus rapide, un ray tracing amélioré et l’arrivée d’une technologie d’upscaling aidée par l’IA (PSSR), la PS5 Pro promet des jeux plus beaux et plus fluides.

Mais cette avancée a un prix : 700 euros, soit 350 euros que de plus que la console actuelle. Ce tarif n’inclut pas le lecteur de disque vendu à 119,99 euros dans le commerce, mais offre 2 To de stockage ainsi qu’un Wi-Fi 7 plus performant.

Comptez-vous acheter la PS5 Pro ?

La question est certes anglée, mais elle reflète un sentiment général après cette annonce. Alors que les estimations tablaient bien sur une augmentation de prix, l’annonce de Sony est arrivée comme un choc pour beaucoup de joueurs et observateurs.

Mais au vu des améliorations proposées par la machine et de son positionnement par rapport aux PC de jeu de plus en plus onéreux, la PS5 Pro aura sans nul doute son succès.

On vous pose donc la question :

Comptez-vous acheter la PS5 Pro ?

Oui, je compte l’acheter et revendre ma PS5

Peut-être, mais j’attendrai les premiers retours et tests avant de décider

Non, je ne vais pas l’acheter à cause du prix

Non, je ne comptais pas l’acheter, quelque soit le prix

Vous pouvez bien sûr étayer votre réponse en commentaires, tout en restant courtois, on sait que le sujet peut susciter des débats houleux.