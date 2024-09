PS5 Pro : c’est quoi la technologie PSSR annoncée par Sony avec sa nouvelle console ?

Sony a levé le voile sur le PSSR, sa technologie d’upscaling qui promet d’améliorer la qualité d’image de vos jeux sur PS5 Pro, mais également leur performance. On vous dit comment ça marche.

Sony PlayStation Entertainment

Ça y est, Sony a dévoilé sa PS5 Pro, une version surpuissante de la PS5 vendue à 799 euros à partir du 7 novembre prochain. Au-delà d’une fiche technique boostée, notamment sur la partie graphique, Sony introduit avec cette machine sa technologie d’upscaling PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution), son algorithme de mise à l’échelle qui utilise l’IA pour d’un part améliorer la qualité d’image de vos jeux, mais aussi leur performance.

Des jeux plus beaux et performant sur PS5 Pro

Lors de la présentation de la PS5 Pro, Mark Cerny, l’architecte de la console, a brièvement présenté la fonctionnalité du PSSR.

Le PSSR analyse les images du jeu pixel par pixel et peut ajouter un nombre extraordinaire de détails en augmentant la définition effective du jeu.

Ici, l’approche semble être la même que pour Nvidia et Intel avec le DLSS et le XeSS, car elle exploite du matériel hardware dédié présent au sein de la console. Ainsi, le PSSR peut améliorer la qualité d’image native du jeu, et même booster sa définition native sur un écran 4K pour un niveau de performance similaire.

On peut s’attendre à un mode similaire au DLAA de Nvidia, à savoir un anti-aliasing amélioré grâce à l’IA pour une qualité d’image encore amélioré.

Sony

Les gains sont aussi à trouver au niveau des performances des jeux sur PS5 Pro. Le PSSR permettra à la la console d’effectuer un rendu graphique à basse définition avant de reconstruire une image à haute définition sur les jeux compatibles.

La technologie pourra alors remplacer le FSR de AMD, mais aussi le checkboard rendering utilisé par Sony depuis la PS4 Pro. Il sera alors intéressant de comparer les performances, mais surtout la qualité d’images des deux technologies.

On devrait en savoir plus sur le PSSR dans les semaines qui suivent, la PS5 Pro étant attendue pour le 7 novembre prochain.