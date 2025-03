PS5 Pro : la console de salon la plus puissante du marché est 100 € moins chère ce week-end

La PS5 Pro est Ă la PS5 ce que Black Freezer est Ă Freezer : sa forme ultime, mais pour certains, sa forme de trop. Avec son prix en promotion de 699 euros chez AliExpress, elle devient toutefois un peu plus abordable.

PS5 Pro // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Lors de son annonce, la PlayStation 5 Pro a fait couler beaucoup d’encre. Et pour cause : certes, il y avait un vrai gain de performances, mais encore fallait-il avoir le TV adaptĂ© pour les distinguer Ă l’Ĺ“il nu. Et surtout : un prix gonflĂ© Ă 849 euros qui s’accompagne de la disparition pure et simple du lecteur de disque, empĂŞchant de jouer Ă vos jeux physiques ou de lire des films. Lecteur qui peut s’acheter sĂ©parĂ©ment Ă 119,99 euros quand il est disponible, ce qui fait une console complète Ă plus de 950 euros. Heureusement, cette promo chez AliExpress permet de se procurer la plus puissante des consoles de Sony avec 100 euros de remise.

Les points forts de la PlayStation 5 Pro

Le passage Ă 2 To de stockage, indispensable

Les performances font un bond indéniable sur certains jeux

L’utilisation du WiFi 7 permet de profiter d’une connexion au top

La PlayStation 5 Pro est en promotion actuellement chez AliExpress pour 699 euros au lieu de 799 euros habituellement. Pas de code promo ou de coupon, le prix affiché est celui à régler.

Une console puissante pour les esthètes

La PlayStation 5 Pro est, certes, la console de salon la plus puissante du marchĂ©, elle ne s’adresse pas pour autant Ă tout le monde. DĂ©jĂ , son prix peut en rebuter plus d’un, d’autant qu’il faut ensuite investir dans le lecteur disque si vous souhaitez profiter de votre ludothèque physique de jeux PS4 et PS5. Ensuite, il faut avoir le matĂ©riel qui va bien, Ă savoir un TV 4K disposant des dernières technologies (VRR, ALLM, etc.) Et seulement lĂ , vous serez en mesure d’apprĂ©cier les amĂ©liorations apportĂ©es par la PS5 Pro. Car il y en a.

Avant de rentrer dans leurs dĂ©tails, un mot sur le look de la console. Celle-ci est un peu plus grande que la PS5 Slim et sa coque est divisĂ©e en deux. Normal, si vous comptez installer le fameux lecteur disque, il faut pouvoir changer la partie de la coque oĂą il sera installĂ©. D’ailleurs, la partie de la coque en question est fournie avec le lecteur. Ce gain de place permet aussi d’amĂ©liorer le refroidissement de la console, indispensable pour le nouveau GPU.

La PlayStation 5 est faite pour le jeu dématérialisé

Selon Sony, le nouveau GPU de la console est 62% plus puissant. Ce dernier est toujours fait en collaboration avec AMD et permet enfin de ne plus avoir à faire le choix entre le mode Performance et le mode Fidélité lorsque vous lancez un jeu. Enfin, en théorie, car tous les jeux PS5 ne peuvent pas bénéficier des bienfaits de la PS5 Pro. Il convient à chaque studio de dev de déployer une mise à jour de ses jeux pour les rendre compatibles avec le nouveau mode Pro.

En rĂ©alitĂ©, ce mode Pro n’est pas vraiment en place et les devs ont prĂ©fĂ©rĂ© pousser les potards Ă fond sur les deux modes prĂ©cĂ©demment citĂ©s. Vous avez donc les modes Performance Pro et FidĂ©litĂ© Pro. Tout ça permet notamment de pousser en avant la vraie innovation de cette console, le PSSR, PlayStation Spectral Super Resolution. Il s’agit d’une technologie d’upscaling qui vise Ă amĂ©liorer la qualitĂ© de l’image en reconstituant une rĂ©solution 4K Ă partir de sources avec une base infĂ©rieure. Sur de gros jeux comme Marvel’s Spider-Man 2, The Last of Us Part II, Alan Wake II ou encore Ratchet & Clank: Rift Apart, le gain est clair. Alors Ă vous de voir si l’investissement vaut le coup.

Vous pouvez lire notre test complet de la PlayStation 5 Pro juste ici, pour vous faire une idĂ©e plus claire de ce qu’elle propose.

Si vous hésitez encore sur quelle console de salon, entre la PS5, la Xbox Series ou la Switch, est faite pour vous, nous avons toutes les réponses dans notre guide dédié.