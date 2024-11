Et si Sony sortait une PS5 portable ? Malgré des difficultés évidentes dans la conception de ce gadget, la rumeur persiste encore et toujours.

Jouer à Astro Bot ou Spider Man 2 dans le métro, ça vous tente ? D’après des rumeurs propagées par Bloomberg, il se pourrait bien que votre rêve devienne réalité grâce à la sortie prochaine d’une PS5 Portable. Dans un article posté le 25 novembre, le journal anglo-saxon explique en effet avoir eu vent des efforts de Sony pour construire une rivale à la Steam Deck ou à la Nintendo Switch.

L’idée serait de bousculer Nintendo sur ce marché, qui continue de dominer avec la Switch et bientôt la Switch 2, et de ne pas laisser non plus Microsoft se lancer tranquillement, puisque la firme de Redmond envisagerait également de lancer sa propre console portable. L’envie serait en fait d’aller au bout du rêve de la PlayStation Portal qui, selon Bloomberg, aurait été pensée à la base comme une vraie console indépendante et non pas comme un écran portable pour le cloud gaming. Chose que le gadget fait cependant admirablement bien, notons-le tout de même.

Une info à prendre avec des pincettes

Comme l’indique Bloomberg, ces plans seraient néanmoins à prendre avec non pas un grain de sel, mais toute une saline, puisque « la console portable de Sony ne sera probablement pas lancée avant des années et l’entreprise pourrait aussi décider de ne pas la mettre sur le marché du tout », indique le média anglophone.

Mettre toutes les entrailles d’une PS5 dans une console portable c’est possible ? // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

À y regarder de plus près, et comme, nous le relevions déjà en juillet dernier quand cette rumeur apparaissait pour la première fois, il y a fort à parier que Sony n’ait pas grand-chose à gagner à se lancer dans l’aventure du portable. Certes, le rêve de jouer à ses jeux PS5 en mobilité met l’eau à la bouche, mais, techniquement, il est difficile d’imaginer une console portable capable d’offrir la même expérience de jeu que la surpuissante console de salon de Sony.

D’énormes difficultés techniques

Même en s’alliant avec AMD, il paraît techniquement inenvisageable d’offrir la même qualité graphique et la même fluidité sur une petite console portable que sur un monstre de puissance capable de tirer 200 watts de puissance en jeu. À moins d’imaginer une révolution copernicienne du développement mobile dans les prochaines années. L’autre solution serait de baisser la qualité graphique des jeux pour les rendre moins exigeants, mais là encore des problèmes d’optimisation et de temps de développement alloué à la petite console se poseraient.

Même le géant Steam ne peut offrir la même expérience sur sa Steam Deck que sur des PC avec des cartes graphiques ultras haut de gamme. Si la PlayStation Portal n’est pas une console à proprement parler, mais plus un écran connecté, c’est probablement encore la meilleure alternative portable à la PS5… tant que l’on a du réseau.