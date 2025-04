Une Radeon RX 9070 peut devenir une Radeon RX 9070 XT avec un simple patch logiciel

Des utilisateurs du forum de PC Games Hardware ont découvert qu’il est possible de flasher certaines Radeon RX 9070 avec le BIOS des RX 9070 XT. Le résultat est miraculeux : cette opération permet de doper significativement les performances de la carte… à condition d’accepter quelques inconvénients.

La Radeon RX 9070 XT, pour illustration // Chloé Pertuis pour Frandroid

Elle ne modifiera pas le nombre de cœurs ou les spécifications mémoire du GPU, bien sûr, mais la combine identifiée par les utilisateurs du forum de PC Games Hardware permet en tout cas de rehausser considérablement les fréquences et le TGP alloués à la Radeon RX 9070… jusqu’à lui faire atteindre ceux de sa grande sœur, voire plus.

Pour parvenir à ce résultat, il faut se livrer à une opération qu’AMD n’avait probablement pas vu venir : flasher le BIOS de la RX 9070 XT sur la RX 9070. Une fois bernée, cette dernière peut alors être overcklockée, et son enveloppe thermique rehaussée. Une petite prouesse à l’heure où les constructeurs restreignent de plus en plus les fonctions d’overclocking que l’on trouvait encore couramment sur les GPUs il y a quelques années.

Des gains substantiels, sans danger ?

Comme le rapporte VideoCardz, les gains en matière de performances sont palpables : une fois flashée et overclockée, la RX 9070 s’avère 15 à 20% plus rapide que la version « stock ». On atteint alors pratiquement ce que permet une Radeon RX 9070 XT dans les benchmarks. En poussant l’overcklocking un chouia plus loin, il est donc — théoriquement — possible à une RX 9070 de surclasser une RX 9070 XT.

Les utilisateurs du forum de PCGH assurent que flasher la RX 9070 avec le BIOS d’une RX 9070 XT est sans danger. Il existe pourtant quelques risques et contraintes à prendre en compte si vous souhaitez tenter la magouille.

Il apparaît en premier lieu que certaines RX 9070 ne sont pas éligibles à cette manipulation. Par ailleurs, le mode ULPS (Ultra Low Power State) ne sera plus fonctionnel une fois la puce flashée.

AMD Radeon RX 9070 (XT) // Source : AMD

À noter également que nous ne sommes pas à l’abri de futures modifications logicielles qui empêcheront cette modification, ou la rendront plus contraignante — voire risquée. On rappellera enfin que la RX 9070 XT dispose de trois connecteurs d’alimentation 8-broches permettant d’assurer au GPU une alimentation cohérente au regard de son TGP.

Si vous voulez tenter l’aventure, et flasher une Radeon RX 9070, il serait donc préférable de le faire sur les variantes de la carte dotées de deux connecteurs d’alimentation… sans quoi, vous pourriez être confrontés à des problèmes de stabilité.